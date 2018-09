”Elinvoimainen ja innovatiivinen pitäisi olla” – Karvalan kylä aloitti matkan Suomen älykkäimmäksi kyläksi

LAPPAJÄRVI

Tapaaminen on sovittu osoitteeseen Kauhavantie 266. Maarit Ahola on jo paikalla, Tarja Mäkiniemi tulee saman tien, ja sovittuna aikana myös Paavo Sadeharju . Koolla on Lappajärven Länsirannan kyläseuran kärkikolmikko. Tutummalta ehkä kuulostaa, jos puhutaan Karvalan kylästä.

Karvala haluaa Suomen älykkäimmäksi kyläksi.

Kutsun laavulle esitti Ahola. Tuore maali melkein tuoksuu, sillä viitisen vuotta vanhaa kylän kokoontumispaikkaa on vastikään kunnostettu. On pöytä ja penkkejä, makkaranpaistomahdollisuus, puuvarasto, lapsille keinuja.

– Ensin lopetti kyläkauppa. Sen jälkeen huoltoasema. Alettiin miettiä, että kyläläisillä pitää olla jotain yhteistä tekemistä ja paikka, jossa kokoontua, taustoittaa kyläseuran sihteerinä toimiva Ahola.

Sen jälkeen on Karvalassa tehtykin. Meneillään on Länsirannan alueen viemäröinti, eikä siinä kyse ole pikkuprojektista.

– Suunnittelutyö maksoi 40 000 euroa, kaivaustöiden 1-vaiheen kustannusarvio on 700 000 euroa, Ahola sanoo.

Suunnittelutyöhön pisti myös kyläseura omia rahojaan. Valtio on avustanut, ja kunta on projektin vetovastuussa. Hankerahaa on saatu, ja kyläläisiä informoitu niin kasvotusten kuin kirjeitsekin.

– Olisiko ollut sata ihmistä nuorisoseurallakin, Ahola muistelee.

Lähtö tavoittelemaan Suomen älykkäimmän kylän titteliä oli taloudenhoitajana toimivan Mäkiniemen idea. Pienen patistelun jälkeen muutkin innostuivat.

– Täällä halutaan kehittyä, ei jäädä tuleen makaamaan. Aisaparin hallituksessa olen tajunnut, että aina joku hakee hankerahoja ja joku niitä myös saa, Mäkiniemi huomauttaa.

Karvalassa on sekä haettu että saatu. Nuorisoseuran seinää koristaa useampi kyltti, joissa kerrotaan, mistä rahastosta euroja mihinkin korjauskohteeseen on kulloinkin saatu.

– Olisiko tämä viemäröinti nyt neljäs, Ahola laskee.

Karvalan kylää riittää Lappajärven rannalla noin viidentoista kilometrin matkalle. Asujia on kolmisensataa, ja uuttakin väkeä tulee.

– On niitäkin, joilla ei ole edes mitään siteitä Lappajärvelle, Ahola huomauttaa.

Älykyläksi on toki vielä matkaa. Kyläseuraa johtava Sadeharju haaveilee valokuituyhteydestä, digitaalisuus kun on yksi älykylä-kisan teemoista.

– Elinvoimainen ja innovatiivinen pitäisi olla, hän sanoo.

Sadeharjun mukaan tekijöitä kylän hankkeisiin on löytynyt hyvin. Ahola muistelee laavun tekoa ja naurahtaa:

– Vieläkään en tiedä, mikä on sen ihmisen nimi, joka naulasi puuvaraston katon.

Sadeharju on syntyisin Karvalasta, naiset ovat tulleet muualta. Toki heistä kumpikin on asunut Karvalassa jo useamman vuosikymmenen.

– Olen aina tykännyt historiasta ja kylien asiat kiinnostavat, perustelee Kauhavalla syntynyt Mäkiniemi aktiivisuuttaan.

Vielä ei ole tiedossa, mitä kaikkea Älykkäin kylä -kisaan osallistuminen tuo tullessaan.

– Ehkä sitä näkee, että asiat voi tehdä toisinkin, Sadeharju sanoo.

Uusia ideoita, mahdollisuus kehittyä, hengennostatusta. Naisten lista odotuksista on pitkä.

Ja Karvala, sehän voittaa kisan.

Fakta: Tästä on kyse

Suomen älykkäin kylä ei ole pelkkä kilpailu vaan kehittämiskokonaisuus, jossa mukana olevia kyliä autetaan etsimään älykkäitä ratkaisuja palvelujen ja toimintatapojen luomiseen ja kehittämiseen.

Kehittäminen kohdistuu esimerkiksi terveydenhuoltoon, koulutukseen, energiaan, liikkuvuuteen, vähittäismyyntiin, harrastustoimintaan ja kulttuuriin.

Mukana oleville kylille tarjotaan ohjausta, ideoita, vertaistukea, verkostoitumismahdollisuuksia ja näkyvyyttä jopa ulkomailla asti.

Älykkäät kylät -teema on koko Euroopan unionin laajuinen.

Rahoitus kylän kehittämiseen tulee kaikista EU:n rahastoista. Mukana voi olla myös muita rahoittajia. Kyläläisten panos on oleellista.

Voittajakylä ratkeaa vuoden 2019 lopussa. Kriteereinä on mm. palvelujen saatavuuden lisääntyminen ja tason nousu, kyläläisten aktiivisuus ja idearikkaat ratkaisut

Lähde: www.maaseutu.fi

Marja Tyynismaa