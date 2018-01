Eläkeliiton Jalasjärven yhdistys ry. maan suurimpia - Yhdistyksen jäsenet puhaltavat yhteen hiileen

Eläkeliiton Jalasjärven yhdistys ry. on tällä hetkellä jäsenmäärältään Etelä-Pohjanmaan isoin ja myös Suomen suurimpia yhdistyksiä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli parhaimmillaan pari vuotta sitten yli 1 300 ja tällä hetkellä sillä on vielä 1 289 jäsentä. Se on peräti noin 16 prosenttia paikkakunnan väestöstä, sillä Jalasjärvellä asuu nykyään noin 8 000 ihmistä.

– Harrastustoiminta on se, joka meillä vetää väkeä. Uusia jäseniä tulee joka vuosi toimintaamme. Viime vuonna tuli kuutisenkymmentä uutta jäsentä, vaikka poistuma on myös iso. Vuoden vaihteessa yhdistyksemme oli mitä ilmeisimmin toiseksi suurin Oulun yhdistyksen jälkeen, kertoo yhdistyksen tiedottajana toimiva Tuulikki Männistö.

Hänen mukaansa yhdistyksellä on monipuolista harrastus- ja viriketoimintaa jäsenistölleen tarjoava yhdistys, jossa kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Toiminnasta hän poimii muutamia jäsenistöä liikuttavimpia ja suosittuja lajeja.

– Pelaamme bocciaa joka maanantai tukipisteessämme eli entisen lukion liikuntasalissa. Siellä on kerralla noin 18 jäsentä.

– Mölkky on toinen yhtä suosittu laji. Sitä pelataan myös läpi vuoden kuplahallilla ja pesäpallokentällä. Siinä joukkueemme ottivat viime kesänä kaksoisvoiton piirinmestaruuskisoissa.

– Pyöräily on tosi suosittu laji kesällä. Teemme viikottain 20–30 kilometrin lenkkejä lähiympäristössä.

– Karaokeen olemme kokoontuneet jo kauan joka toinen keskiviikko. Piirin karaokekisoihin meiltä on osallistunut jopa kymmenen laulajaa hyvällä menestyksellä.

Männistö toteaa yhdistyksen tarjoavan jäsenistölleen myös erilaisia muita mielenkiintoisia aktiviteettejä ja matkoja niin kotimaahan kuin ulkomaillekin.

– Teemme esimerkiksi joka kevät reissun Pärnun kylpylään, jonne lähtee viitisenkymmentä jäsentä. Kaikkein suosituin päiväretki meillä on ollut sokkomatka, johon osallistuu joka vuosi satakunta jäsentä.

Viime kesänä yhdistyksen jäsenet piipahtivat sokkomatkallaan tietämättään muun muassa Altian viinatehtailla, Ilmajoen puhelinmuseolla, Ylistaron eläinten vanhainkodissa, kesäteatterissa Alahärmässä.

– Haemme sokkomatkoilla kokemuksia ja elämyksiä näkemällä uusia paikkoja. Samalla uudet jäsenet voivat tutustua toisiinsa.

Alkanut vuosi on EL-Jalasjärven yhdistyksen 47. toimintavuosi. Puheenjohtajana toista vuotta toimiva Erkki-Veli Länsikallio toteaa yhdistyksen toiminnan perustuvan hyvään yhteishenkeen ja yhdessä tekemiseen.

– Meille ovat kaikki tervetulleita. Pyrimme toteuttamaan jäsentemme toiveita mahdollisimman pitkälle. Olemme löytäneet myös hyvän vetäjän joka lajiin. Varsinkin karaoken vetäjämme ovat hyvin paneutuneet lajiin.

Eläkeliitto on hänen mukaansa arvostettu ja sitoutumaton eläkeläisjärjestö, jonka tarkoitus on puolustaa eläkeikäisten henkistä ja aineellista hyvinvointia.

– Tehtävänämme on ylläpitää henkistä ja ruumiillista kuntoa ikääntyvälle väestölle. Sitä tarjoamme erilaisilla harrastuksille ja retkillä.

Puheenjohtaja nostaa tärkeänä yhdistystä kokoavana voimana myös jäsentensä läheispalvelun vapaaehtoistyönä.

– Osa jäsenistämme käy seurustelemassa huonokuntoisten luona. Jotkut saattavat lähteä jopa sairaalaan heidän kavereiksi.

Viime vuonna edesmennyt yhdistyksen edellinen puheenjohtaja Aulis Ruotsalainen teki tärkeää työtä jäsenten hankinnassa.

– Hän oli erittäin aktiivinen ja tunsi paljon ihmisiä.

HANNU LUSA