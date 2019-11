Edes nuoret eivät enää pääse kyykkyyn, ja se on liikkuvuusasiantuntija Jukka Keisalan mielestä fysiologinen katastrofi – näillä ohjeilla lisäät omaa liikkuvuuttasi ja pääset eroon someniskasta

Alle 16-vuotiaat nuoret eivät pääse enää kyykkyyn, uutisoi Yle viime torstaina.

– Se on fysiologinen katastrofi, fysioterapeutti Jukka Keisala sanoo.

Paljon liikkuvillakin lapsilla ja nuorilla on vaikeuksia päästä kyykkyyn, eli itse liikunnan määrä ei ole ongelma. Kyykistymisvaikeudet johtuvat kyykistymisliikkeeseen tarvittavien kehonosien jäykkyydestä ja kehonhallinnan puutteesta.

– Vastaanotollani oli hiljan maajoukkuetason urheilija, joka ei päässyt kyykkyyn. Kyse on kehon toimintaketjun häiriöstä, joka johtuu liian yksipuolisesta harjoittelusta. Toiset lihakset ovat liian aktiivisia, toiset taas liian heikkoja, kertoo fysiatrian erikoislääkäri Veli-Pekka Valkonen.

Esimerkiksi kuntosalilla tehtävät liikkeet tehdään usein laitteilla, jolloin niissä ei aktivoida koko lihasketjua, joka liikkeen suorittamiseen tarvittaisi.

– Lopulta meille kehittyy kehon ja nivelten asentojen puuttellinen hahmotus, Valkonen sanoo.

Leikki ja hyötyliikunta parantavat lihasten yhteispeliä

Valkonen ja Keisala arvioivat, että monilla aktiivisestikin liikkuvilla nuorilla on jäänyt niin sanottu väliportaan liikunta, eli hyötyliikunta ja leikki aktiivisuudesta pois. Juuri niistä saisi liikettä, joka kehittää kehon lihasketjujen yhteispeliä.

– Keho tarvitsee monipuolista liikuntaa, jota voi saada vaikkapa leikistä. Se ei auta, jos pääosa päivästä kuluu istuen ja sitten lähdetään harrastamaan kovatehoista ja yksipuolista liikuntaa neljä kertaa viikossa. Keho ei rakenteellisesti kestä pelkkää raskasta liikuntaa, jos sen tukilihakset eivät ole kunnossa, Keisala sanoo.

– Lihakset tarvitsevat sellaista rasitusta, jossa ne pääsevät vuoroin tukemaan, jarruttamaan ja tekemään aktiivista liikettä, Valkonen jatkaa.

Vahva pakara- ja reisilihas

Yksi suurista ongelman aiheuttajista kehon virheasentojen muodotumiseen ja huonoon liikkuvuuteen on pään liiallinen eteenpäin työntyminen, niin sanottu someniska.

– Kun 8–10 kiloa painava pää työntyy eteen, niskan alimpaan nikamaan muodostuu kolminkertainen rasitus, sanoo Keisala.

Pää työntyy eteenpäin etenkin istuma-asennossa. Se on vain jäävuorenhuippu, sillä virheasento alkaa jo lantiosta ja jatkuu selän pyöristymisenä.

Alla olevalla videolla Keisala näyttää, mihin kannattaa kiinnittää huomiota hyvän istuma-asennon löytämisessä.

Huonosta istuma-asennosta aiheutuneet kehon virheasennot johtavat siihen, että liikkeitä tehdään väärin myös silloin, kun liikutaan.

– Esimerkiksi seisoma-asennossa näkee paljon lantion etukippausta. Siinä lonkka on koukussa, eli se jäykistyy, pakara taas on venytyksessä, eli se heikkenee ja alaselkä on notkolla, Keisala demonstroi.

Hänen mukaansa pakara on lihas, jota monet urheilevatkaan ihmiset eivät osaa aktivoida. Jalan taaksepäin taivutusta kompensoidaan esimerkiksi voimistelulajeissa selän notkistamisella, vaikka liikkeessä pakaralihaksen pitäisi aktivoitua ja lantion sekä alaselän pysyä paikallaan.

– Terveen selän edellytys on aktiiviset reisi- ja pakaralihakset. Jos niitä ei osata aktivoida, selkäongelmien riski etenkin vanhetessa kasvaa suureksi, Valkonen toteaa.

Mitä sitten pitäisi tehdä, että kehon lihaksia osattaisi aktivoida oikein, jotta esimerkiksi kyykkääminen onnistuisi?

Alla olevalla videolla Keisala näyttää, miillä liikkeillä voi lisätä omaa liikkuvuutta ja aktivoida pakaralihasta.

– Jokaisella on oma yksilöllinen tapansa liikkua, joten ratkaisut kehon liikkuvuusongelmiinkin ovat varsin yksilöllisiä. Pääasia kuitenkin on se, että vaihdetaan kököttäminen liikkumiseen, Keisala tiivistää.