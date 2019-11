Diplomityöpalkinto Vaasaan: Palkittu Joel Reijonen tekee myös väitöskirjaa Vaasan yliopistossa

Vaasan yliopistossa opiskellut diplomi-insinööri Joel Reijonen on saanut TEKin myöntämän diplomityöpalkinnon. Reijosen työn aihe on Hajautettu koneoppiminen autonomisille laivoille hajautetussa pilviympäristössä.

Diplomityöpalkinto on TEKin myöntämä 5 000 euron stipendi, jolla palkitaan vuosittain yksi tai useampi diplomi-insinööri tai arkkitehti. Reijonen on ensimmäinen Vaasan yliopiston diplomi-insinööri, joka on palkittu tällä palkinnolla.

Reijonen on tähdännyt uraan teko- ja koneälyn parissa ja nyt hän työskentelee koneälytutkijana Ericssonilla.

– Olin yllättynyt ja todella iloinen kuullessani palkinnosta. Aion jatkaa työskentelyä tekoälyn parissa ja pyrin luomaan ratkaisuja, jotka hyödyntävät tulevaisuuden teknologioita, Reijonen sanoo.

Reijosen mukaan tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa siten, että koneoppimismallin avulla pystytään optimoimaan autonomisen laivan prototyypin energian kulutusta sekä tehostamaan kontrollointialgoritmien toimivuutta. Näiden tulosten pohjalta Reijonen kirjoitti myös tutkimuspaperin, joka julkaistiin laskennallisen älykkyyden konferenssissa Fukuokassa Japanissa elokuussa.

– Olen innovoinut yhdessä työni ohjaajien kanssa myös uusia teknologiaratkaisuja, jotka työnantajani on patentoinut, Reijonen kertoo.

Reijonen opiskelee myös Vaasan yliopiston tietotekniikan tohtoriohjelmassa. Väitöskirjatutkimus painottuu tekoälyn käyttöönottoon hajautettujen pilvipalveluiden automaattisessa hallinnassa ja ylläpidossa.

Vaasan yliopistolle ensimmäistä kertaa

Vaasan yliopiston tietoliikennetekniikan professori Mohammed Elmusrati iloitsee palkinnosta, jonka Vaasan yliopiston diplomityöntekijä sai ensimmäistä kertaa.

– Epäilemättä Joel Reijonen on parhaimpia yksikkömme opiskelijoita. Hän sai hyvää tieteellistä ja teknistä tukea myös ohjaajiltaan, tohtori Miika Komulta ja diplomi-insinööri Miljenko Opsenicalta Ericssonilla, Elmusrati kiittelee.

Reijosen työn ansiona on Elmusratin mukaan muun muassa se, että tutkimuksessa yhdistyvät digitalisaation, tietotekniikan ja sovellusten aihepiirit.

– Reijosen työ sisälsi teoriaosuuden ja sovelluksen täytäntöönpanon lisäksi prototyypin kehittämisen. Diplomityön vahva rakenne ja sisältö tekevät siitä selkeästi palkinnon arvoisen, Mohammed Elmusrati sanoo.

Tekniikan akateemiset TEK palkitsee opinnäytetöiden tekijät 28. marraskuuta yhdessä Tekniska föreningen i Finland TFiFin ja Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset MAL:n kanssa.