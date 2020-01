Crimppi aikoo pitää tuotantonsa pääpaikan Vaasassa

Vaasalainen johdinsarjojen ja valokuitukaapeleiden valmistaja Crimppi aikoo jatkossakin pitää tuotantonsa pääpaikan Vaasassa, yhtiö kertoo tiedotteessa.

– Tämä on mahdollista älykkäiden prosessien ja tuotannon hyvän suunnittelun ansiosta. Energiateknologiayritykset ovat tärkeimpiä asiakasryhmiämme, ja he arvostavat Crimpin nopeutta ja joustavuutta, toimitusjohtaja Timo Harri kertoo.

Hän omistaa Crimpin yhdessä Arto Laineen kanssa.

Crimppi täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja on tällä hetkellä Suomen suurin johdinsarjatehdas. Yhtiöllä on tehtaat myös Kroatiassa ja Kiinassa.

Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 25 miljoonaa euroa. Nykyisiin lukuihinsa Crimppi on päässyt räätälöityjen johdin- ja valokuitusarjojen valmistuksella sekä sähkömekaniikan kokoonpanon ja tuotesuunnittelun palveluilla.

– Viime vuosina olemme laajentaneet palveluitamme energiateknologia-alan lisäksi lääketeollisuuteen ja liikkuviin työkoneisiin, Harri kertoo.

Crimpin palkkalistoilla on 170 työntekijää Vaasassa. Kaikkiaan yhtiöllä on 400 työntekijää, ja siitä 70 prosenttia on naisia. Työntekijöistä iso osa on myös nuoria. Crimppi ei käytä vuokratyövoimaa, vaan sen työntekijät ovat yhtiön omilla palkkalistoilla.

– Ensi kesäksi 2020 haemme jälleen yli 50 kesätyöntekijää. Kesätyöpaikka on toiminut monelle crimppiläiselle ponnahduslautana vaativampiin tehtäviin yhtiössämme, henkilöstöpäällikkö Heli Toppinen kertoo.

Crimppi juhlistaa 20-vuotista tarinaansa pitkin vuotta 2020, ja yhtiön 20-vuotisjuhla järjestetään marraskuussa 2020.