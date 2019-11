”Broidi soitti ja yrjösi välillä”, muistelee Jussi Kinnunen Hassisen Koneen intensiivistä keikkakuntoa – veli Harri lupaa ensi kesän Provinssiin timmin bändin eikä uusi kappalekaan ole mahdottomuus

– Kappale kaikille teille: Rappiolla, kuuluivat Ismo Alangon sanat Törnävänsaaressa 7.6.1980. Sitten Hassisen Kone alkoi soittaa.

Kun Hassisen Kone ensi kesänä marssii Provinssissa yleisön eteen, sen ensiesiintymisestä samalla festivaalilla on kulunut yli 40 vuotta. Hassisen Kone sai alkunsa, kun Alanko palasi Ruotsista Joensuuhun joulukuussa 1979 ja perusti vanhojen soittajakavereidensa kanssa bändin. Puoli vuotta myöhemmin Seinäjoella soittaessaan yhtye oli jo rockin Suomen mestari. Rappiolla-kappaleen koko Suomi oppi viimeistään syksyllä, kun klassikkolevy Täältä tullaan Venäjä ilmestyi.

– Hirveän vähän siitä ensimmäisestä Provinssirockin keikasta on muistoja. Kai minä jännitin niin paljon, ettei siitä jäänyt muistikuvaa. Olimme totta kai siinä vaiheessa uraa todella innoissamme, rumpali Harri Kinnunen muistelee.

Vuonna 1982 telakalle jäänyt ja 2000-luvun alussa lyhyen paluun tehnyt Hassisen Kone ilmoitti tiistaina tekevänsä ensi kesänä keikkoja Joensuussa, Tampereella ja Seinäjoella. Esiintyminen Provinssissa on sen ainoa festivaaliesiintyminen.

Vuoden 1980 Provinssirock-veto oli 15 minuuttia pitkä, kuten muillakin bändeillä ja se äänitettiin. Harri Kinnunen on tarkistanut silloisen vireen kuuntelemalle nauhoitetta YouTubesta. Ensi kesänä 15 minuuttia ei riitä alkuunkaan, kun Hassisen Kone ammentaa lyhyeltä mutta tuotteliaalta uraltaan iskusävelmiä Seinäjoen kesäiltaan.

Vain kahdessa ja puolessa vuodessa Hassisen Kone äänitti kolme levyä, teki englanninkielistä musiikkia, esiintyi elokuvassa ja keikkaili ahkerasti.

– Siksi varmaan ruuti loppuikin ja bändi lähti telakalle, Harri Kinnunen sanoo.

Työn paiskimiseen ajoi sisäsyntyinen tahto.

– Sitähän me olimme halunneet, että päästään keikoille. Kun keikkoja tuli pirusti, sitä ei huomannut, että se kulutti.

Basisti katseli kauhistuneena, mihin oli palaamassa

Harri Kinnusen veljelle, bändi basistille Jussi Kinnuselle vuodet Hassisen Koneessa olivat erityisen vaikeita.

– Odotan, että saan paluumme aikana korvaavia kokemuksia sille, että Hassisen Koneen vuodet olivat angstista aikaa. Sairastuin ahdistuneisuus-häiriöön ja keikkojen läpi vetäminen oli aikamoista selviytymistä.

Jussi Kinnunen otti välillä lomaakin Hassisen Koneesta. Kuukauden kuluttua hän palasi lavoille niin, että korvaaja Juuso Nordlund soitti keikkaillan ensimmäisen setin ja Kinnunen toisen.

– Kun katsoin sen ensimmäisen setin yleisöstä, olin lähinnä kauhistunut ja ajattelin haluanko todella tuonne takaisin. Se oli jotenkin niin totaalista. Broidi soitti rumpuja ja yrjösi välillä, sillä temmot olivat välillä niin kovia, että soittaminen oli fyysisesti raskasta. Emme voineet soittaa vain puolilla tehoilla, vaan oli pakko olla kokonaan läsnä.

Tuo intensiivisyys oli Jussi Kinnusen mukaan varmasti syynä sille, miksi yleisö niin kovasti piti Hassisen Koneesta. Eikä keikkailu basistillekaan ollut pelkkää tuskaa.

– Hyvä keikka oli sellainen, että silloin unohti itsensä. Se oli huipentuma, kun bändi soitti totaalisesti kimppaan. Tunne oli parhaimmillaan samanlainen kuin jossain meditoinnissa.

Jussi Kinnusta on kuitenkin jäänyt kalvamaan se, että hän ei osannut nauttia menestyksestä. Ajan henki oli, että menestymistä ei saanut näyttää.

– Nyt nuorempi sukupolvi onneksi uskaltaa hehkuttaa ja nauttii menestymisestä. Toivon sellaista kokemusta myös itselleni ja olen haastanut itseni, että menen Ratinan konsertissa jossain vaiheessa pullistelemaan eturiville.

Uusi kappale on mahdollinen, mutta epätodennäköinen

Harri Kinnunen lupaa, että ensi kesänä keikoilla soittaa erittäin hyvässä, timmissä kunnossa oleva, todella treenattu Hassisen Kone. Se ei varmasti yllätä ketään, sillä uuden aallon keskellä Hassisen Kone oli läpitreenattu ja soittotaitoinen bändi.

Kun ajatus paluusta virisi, bändi kävi varmuuden vuoksi ensin kokeilemassa miltä yhteissoitto pitkän tauon jälkeen tuntuu.

– Se oli hirmu helppoa. Biisit tulivat jostain selkärangasta, vanhasta muistista, mutta se ei ole ihme, sillä niitä tuli aikanaan treenattua niin pirusti. Me lähes asuimme treenikämpällä. Kun levyjä tehtiin kiivaaseen tahtiin, niin oli pakkokin treenata, Harri Kinnunen sanoo.

Hassisen Kone ei ole julkaisemassa kesän keikkojen yhteydessä uutta musiikkia.

– Jos joltain sattuisi tulemaan biisi, joka sopii tähän juttuun, voimme sellaisen levyttää. Sellaisen kappaleen syntyminen on aika epätodennäköistä. Meidän ei tarvitse tehdä semmoista, paluu on ok tämmöisenään, Jussi Kinnunen sanoo.

Jussi Kinnunen sanoo oppineensa, että nostalgia on hyvä juttu. Kun hän alkoi veljensä kanssa perustamassaan Veljekset Kinnunen -bändissä soittaa Hassisen Koneen kappaleita, ajatus arvelutti.

– Se epäilys haihtui täysin ensimmäisellä keikalla. Huomasin miten mahtavaa ja terapeuttista nostalgia voi olla bändin jäsenille ja yleisölle.

Amerikkalaispoikien Led Zeppelin -vaikutteinen musiikki luo uskoa

Veljekset ovat varmoja, että Hassisen Koneen kappaleet toimivat myös tässä ajassa. Molemmat nostavat esiin Irinan tekemän version Hiljaa virtaa veri -kappaleesta. Se on naisen laulaman kuin tehty #metoo-kampanjan kappaleeksi.

– Rumat Sävelet -levyllä on kolmen kappaleen ihmissuhdetrilogia Tällä tiellä, Pelkurit ja Hyvä olla. Esimerkiksi Pelkurit käsittelee intiimin läheisyyden lisääntymistä parisuhteessa, kuinka pelottavaa se on. Eivät nämä asiat miksikään muutu, Jussi Kinnunen sanoo.

Harri Kinnusen mukaan Hassisen Kone on muutenkin säilynyt ajan hampaan nakerrukselta.

– Varsinkin kaksi ekaa levyä, jotka Pantse Syrjä tuotti, kestävät soundienkin osalta hirveän hyvin kuuntelua.

Vaikka ajat ovat muuttuneet kovin, pitkäsoitot lähes kuolleet, studiomuusikkojen ja ravintolamuusikkojen ammatit lähes hävinneet ja vanhanaikainen tien päällä oleminen on mennyttä aikaa ja Provinssikin on pudottanut rockin nimestään, tiedot rockin kuolemasta ovat sentään vahvasti liioiteltuja.

– Minulla on sellainen käsitys, että kitararockbändit olisivat taas nousussa. Olen seurannut Greta van Fleetiä, nuoria heppuja, jotka soittavat Led Zeppelin -henkistä musiikkia, Harri Kinnunen hehkuttaa.

– Kun olen esimerkiksi Pelle Miljoonan hommia katsellut, niin kyllä aina uusia sukupolvia on tullut, ja aika samassa genressä olemme hänen kanssaan, Jussi Kinnunen arvioi.