Barometrit eivät paina ostoskorissa – teollisuuden suhdannenäkymät kuluttajien odotuksia ankeammat

SEINÄJOKI

Kolmen pohjalaismaakunnan suhdannetilanne on edelleen tavanomaista heikompi, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton tammikuun barometristä. Viime syksyn notkosta ollaan sentään nousemassa, mutta lähitulevaisuuden odotukset ovat kuitenkin hienoisesti miinuksella.

Neljä kertaa vuodessa tehtävä suhdannetiedustelu kokoaa samaan tilastoon teollisuuden, rakentamisen ja palvelujen alan yritysten odotukset. EK:n asiantuntija Terhi Heikkonen katsoo koko maan suhdanneodotuksia väestökehityksen kautta.

– Mitä syvemmälle sisä-Suomeen ja itään päin mennään, sitä synkemmiltä odotuksetkin näyttävät. Mistä väki vähenee, siellä kasvu on luonnollisesti heikompaa.

Suomalaisyritykset arvioivat suhdannetilanteen hiipuneen viime vuoden lopun aikana. Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa ovat odotuksissaan lähellä maan keskiarvoa.

Kun henkilöstöodotuksia vertaa työllisyysasteeseen, ero käyrien välillä on huolestuttavan suuri. Heikkosen mielestä pelkästään olemassa olevalla henkilöstön kysynnällä hallituksen asettamaa työllisyysasteen tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Vain palveluissa odotetaan tällä hetkellä pientä henkilöstön kasvua.

Suhdannetilanteessa pientä parannusta on vain silloin, jos vertailussa ovat viime vuoden negatiivisimmat luvut. Henkilöstön määrään ei odoteta isoja muutoksia.

– Kolmannes vastaajista arvioi, että ammattitaitoisen työvoiman puute on yhtä suuri tuotannon este kuin kysynnän puute. Siinä on kovasti tekemistä täälläkin.

Samaa mieltä on Teknologiateollisuus ry:n Länsi-Suomen aluepäällikkö Aki Sundell. Teollisuuden tarjouspyynnöt ovat vähentyneet selvästi viime vuoden jälkipuoliskolta lähtien.

– Etelä-Pohjanmaalla ollaan nyt viime vuoden vastaavaa ajankohtaa edellä, mutta Pohjanmaalla on oltu jo hetki alempana.

Jos kolme maakuntaa niputetaan yhteen, tilanne painuu miinukselle, sillä Pohjanmaalla ovat niin paljon muita suuremmat luvut.

– Suomen tasolla meitä on säästänyt se, että täällä tehdään teknologiateollisuudessa paljon investointihyödykkeitä. Ne ovat pitkään tilauskannassa. Tarjouspyyntöjen vähittäinen lasku tukee kuitenkin meidän käsityksiämme, että pahin voi olla edessä, jos maailmantalouden kysyntä ei lähde nousemaan.

Jos telakkapuolta ei lasketa, teknologiateollisuuden suurimpien toimialojen kone- ja metalliteollisuuden tilauskanta on luisussa.

Suhdanteista riippumatta osaajapula on siis totta myös pohjalaismaakunnissa, jotka ovat kirkkaimpia tähtiä valtakunnan työllisyysluvuissa. Teknologiateollisuuteen huippuosaajia ei tahdo täälläkään enää löytyä.

Pohjalaismaakunnissa on pulaa esimerkiksi hitsaajista, koneistajista, ohutlevypuolen tekijöistä ja teollisuusmaalareista. Sundellin mukaan osa yrityksistä on jo luopunut uusien tekijöiden etsimisestä, koska se on niin toivotonta.

– Eläköityvien työntekijöiden määrä on nyt suurempi kuin alalle tulevien nuorten määrä.

Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on paljon vankempi kuin usko maan talouteen. Vähittäiskaupan monialayrityksen Eepeen toimitusjohtaja Kimmo Simberg kertoo, että kaupan näkymät ovat tällä hetkellä kohtuulliset.

– Yksityinen kulutus on edelleen kasvun puolella, ja odotamme lievän kasvun jatkuvan. Ennusteet tietysti vaikuttavat, mutta suomalaiset eivät ainakaan vielä näe omassa arjessaan huonompaan suuntaan menemistä.

Kulutustavarakauppa ja koko palveluala elävät kokonaistalouteen nähden viiveellä. Kaupan alalla on pitkään seurattu talouden heikkeneviä ennusteita, koska palveluissa eletään yksityisten ihmisten ostovoimasta.

– Kaupalle tärkeä merkki on työllisyysasteen kehitys, koska ihmisten käsitykset oman taloutensa tulevaisuudesta liittyvät kiinteästi omaan työllisyystilanteeseen.