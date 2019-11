Autojen tuunaustarvikkeita lähtee Kortesjärven pikkukylältä ympäri Suomea - pikkubisneksestä lähtenyt nettikauppa saavutti jo miljoonan euron liikevaihdon

KAUHAVA

Kortesjärven Mannisen kylällä vanhempiensa navetassa sivubisneksenä yrittämisen aloittanut Kari Manninen voisi olla malliesimerkki yhden ihmisen yrityksestä harkitseville.

Kaikki lähti omien autojen tuunauksesta.

Elettiin vuotta 2006. Manninen tilasi vanhaan mersuunsa Saksasta tuning-osia.

Postikuluja jakaakseen hän tilasi samalla vähän ylimääräistäkin, jota myi toiminimellään netissä kyseisen automerkin omalla foorumilla.

Urakkatyö Maaseudun Koneella mahdollisti puheluihin ja sähköposteihin vastaamisen.

Vuoden 2012 vuorotteluvapaa synnytti ajatukset jäädä pois toisen palveluksesta.

Osakeyhtiöpohjalta hän oli pyörittänyt toimintaansa jo vuodesta 2010 alkaen, mutta vasta sapattivuosi sinetöi päätöksen ryhtyä kokopäivätoimiseksi yrittäjäksi.

– Vain pientä lisätuloa lähdin hakemaan. En koskaan ajatellut, että voisin jäädä tämän takia töistä pois, Manninen totesi Ilkan juttuun kuusi vuotta sitten.

Kromiosien erikoisliikkeeksi 2010-luvulla tasaisesti kasvaneen KM-Partsin nykytilanne on se, että kotimarkki ei enää riitä ja se tarvitsee kipeästi lisää varastotilaa .

Vuodenvaihteessa muutoksen tuovat uudet toimitilat Kortesjärven Ollinkankaan teollisuusalueelle, jossa myös lisävalojen asennuspalvelut mahdollistuvat.

Toinen iso askel Manniselle oli äskettäin ensimmäisen työntekijän palkkaaminen.

Pikkupuuhastelusta lähtenyt bisnes on poikinut yrityksen, joka kirjasi viime tilikaudelle miljoonan euron liikevaihdon.

– Kate tehdään ostaessa, ei siitä pääse mihinkään. Tilaan nykyään tosi paljon tavaraa Turkista, Puolasta ja Romaniasta.

Esimerkiksi henkilöautojen maskit hän tilaa edelleen Saksasta, mutta toiminta on suuntautunut yhtä enemmän paketti- ja lava-autoihin sekä maasturien puolelle.

– Kylkiputkia, valorautaa ynnä muuta tarviketuning-osaa.

Ainut luottotappio 500 euroa tuli ensimmäisenä vuonna, kun saksalainen firma ei toimittanut etukäteen maksettua tavaraa.

Jonkin verran lisävaloja hän kertoo ostavansa suomalailta tukkureilta. Kate on huonompi, mutta jos ledeissä on jotakin ongelmaa, takuuasioissa on helpompi pelata.

Vuosien varrella yrittäjä on pelännyt lähinnä sitä, milloin alati kehittyvä nettikauppa vie pohjan hänen bisnekseltään, kun asiakkaat itsekin osaavat tavaraa tilata.

– Toistaiseksi tämä suuntaus ei ole liikevaihtoani laskenut. Se on sen ansiota, että nyt jo 70 prosenttia asiakkaistani alkaa olla isoja autoliikkeitä. Eiväthän ne lähde tätä tavaraa ulkomailta tilaamaan, koska toimitusajat ovat pitkät ja meiltä he saavat tuotteen päivässä tai parissa.