Asuntokauppa käy kuumana Palosaaren lisäksi Ristinummella – kiinteistönvälittäjä: ”Se on mainettaan parempi paikka”

Palosaarella myytiin viime vuoden kolmannella neljänneksellä yli 80 prosenttia enemmän rivi- ja kerrostaloasuntoja kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana.

Eri kaupunkien ja asuinalueiden myyntiluvut ovat luettavissa asuntojenhinnat.fi-sivustolla internetissä.

– Palosaarella on lähes yhtä hyvä kysyntä kuin keskustassa. Varsinkin pienet asunnot voivat mennä jopa paremmin kaupaksi kuin keskustassa, kiinteistönvälittäjä Lars-Johan Backman sanoo.

– Yliopisto ja muut opinahjot ovat keskittyneet sinne. Sen vuoksi sijaintina Palosaari on hyvä pienelle asunnolle, hän jatkaa.

Keskustassa asuntoja myytiin vajaat kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimääräinen neliöhinta nousi samalla ajanjaksolla reilut viisi prosenttia.

Palosaaren lisäksi kauppa kävi kuumana myös Ristinummella, jossa asuntoja meni kaupaksi 55 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Palosaarella asuntojen keskimääräiset neliöhinnat tippuivat edellisvuodesta 10 prosenttia ja Ristinummella 27 prosenttia.

– Ristinummen hintataso on tällä hetkellä matalammalla kuin se on ollut hyvin pitkään aikaan. Ostajat tykkäävät, että on edukkaita asuntoja. On tietty ostajaryhmä, joka tykkää asua Ristinummella, ja se on kyllä mainettaan parempi paikka, Backman sanoo.

Hänen mukaansa Ristinummella on kysyntää myös sijoitusasunnoista. Matalan ostohinnan lisäksi sieltä saa sijoitukselle myös hyvän tuoton, Backman sanoo.

Gerbyssä asuntoja myytiin yli 30 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hinnat heilahtivat alaspäin alle prosentilla. Backmanin mukaan asuntokauppojen määrää voi selittää esimerkiksi se, että edellisellä vuosineljänneksellä on myyty joku useiden asuntojen kokonaisuus.

– Yksittäiset syyt selittävät isoja eroja. Gerby on edelleen ihan hyvä alue myydä, ja kyllä siellä on kysyntää, Backman sanoo.

Myös Huutoniemellä asuntokauppojen määrä laski yli 30 prosenttia. Backmanin mukaan alueen kysyntä on tällä hetkellä maltillisella tasolla.

– Se on aika kaukana keskustasta, mikä vaikuttaa haluttavuuteen.

Konepajayhtiö Wärtsilän muuttaminen Vaskiluotoon kehittää kaupunginosan asuntotilannetta positiivisesti, Backman ennakoi.

– Kyllä sinne on imua. Sama koskee Sundomia. Sataman lähialue nousee, hän sanoo.

Backman kertoo myyneensä Wärtsilän muuttopäätöksen seurauksena uusia taloja Björsinkalliolta, joka on ensimmäinen asuinalue ennen Sundomin kylää.

– Kysyntä on siellä erittäin hyvä.

Kokonaisuudessaan Vaasassa tehtiin kerros- ja rivitalojen asuntokauppoja kymmenen prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Hinnat laskivat vajaat kuusi prosenttia. Backmanin mukaan Vaasan luvut ovat samansuuntaiset kuin koko maassa.

– Hinnanmuutokset riippuvat siitä, minkä kokoisia asuntoja myydään. Jos on myyty paljon pieniä asuntoja, silloin keskineliöhinta on noussut. Jos taas on myyty enemmän niin sanottuja perheasuntoja, keskineliöhinta on silloin pienempi, hän selventää tilastoja.

Backmanin mukaan hintoja laskee etäisyys keskustasta: Mitä kauemmas mennään torilta, sitä huonompi on hintakehitys.

– Laitamilla voi olla sellaisia alueita, joissa hinnat ovat vähän laskeneet. Pääsääntöisesti hinnat ovat kuitenkin olleet nousussa, hän arvioi.

Backmanin mielestä Vaasan asuntomarkkinoiden näkymät ovat tällä hetkellä hyvät.

– Hintakehitys on suotuisa ja kauppa käy hyvin. En näe mitään estettä sille, etteikö meillä voisi olla Vaasassa hyvät asuntomarkkinat tänä vuonna, hän sanoo.

Fakta: Isoimmat muutokset Vaasan asuntokaupassa

Vaasassa myytiin viime vuoden kolmannelle neljänneksellä 10,14 prosenttia enemmän vanhoja kerros- ja rivitaloasuntoja kuin vuotta aiemmin. Samalla aikavälillä Vaasan asuntojen keskimääräinen neliöhinta tippui 5,9 prosenttia ja edellisestä vuosineljänneksestä 4,55 prosenttia.

Keskustassa kauppojen määrä kasvoi 2,78 prosenttia. Hinta nousi vuodessa 5,48 prosenttia ja edellisneljänneksestä 9,62 prosenttia.

Gerbyssä asuntokauppojen määrä tippui 31,25 prosenttia ja hinta laski 0,66 prosenttia vuoden aikana, mutta edellisestä neljänneksestä hinta nousi 8,1 prosenttia.

Palosaarella asuntokauppojen määrä nousi 81,25 prosenttia vuodessa, mutta hinta tippui samalla 9,32 prosenttia ja edellisestä neljänneksestä 6,81 prosenttia.

Huutoniemellä asuntokauppoja tehtiin 33,33 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin ja hintakin laski 22,08 prosenttia. Edellisestä neljänneksestä hinta laski 0,35 prosenttia.

Ristinummella asuntokauppoja tehtiin 55,56 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta hinta oli 27,08 prosenttia alhaisempi ja 13,25 prosenttia matalampi kuin edellisellä neljänneksellä.

Lähde: www.asuntojenhinnat.fi