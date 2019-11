Aino Akinyemi tyytyväisenä: Pohjalaisille kolme paikkaa vasemmiston puoluevaltuustoon - ”Nyt meillä on varaa sanoa kyllä”

KUOPIO

Vasemmistoliiton vaasalaisvaltuutettu Aino Akinyemi osallistui viikonloppuna ensimmäistä kertaa puolueensa puoluekokoukseen, joka järjestettiin Kuopiossa.

Puoluekokous päättyi sunnuntaina kolmen aikoihin päivällä. Akinyemin mukaan se sujui hyvin pohjalaisten näkökulmasta.

– Me saimme puoluevaltuustoon kolme paikkaa Pohjanmaalta eli Roy Pietilän Kokkolasta, Anneli Lehdon Vaasasta ja Antti Knuuttilan Seinäjoelta, hän luettelee.

– Ja sitten me saimme vielä puoluehallitukseen Kauko Niemen Kokkolasta. Itse asiassa puoluevaltuustoon saatiin yleispaikka, mikä tarkoittaa yhtä paikkaa lisää meille, Akinyemi lisää.

Akinyemin mukaan lisäpaikka tarkoittaa käytännössä sitä, että pohjalaisten äänet saadaan jatkossa entistä paremmin kuuluville.

– Viesti menee paremmin perille. Toki me olemme tehneet töitä ja saaneet kiitosta puolueessa ja olemme olleet näkyvillä ihan hyvin, hän selvittää.

Akinyemin mukaan nyt saatu yleispaikka tuli tällä kertaa ruotsinkielisyyden perusteella.

– Pitää olla tietty osa saamelaisia ja ruotsinkielisiä, ja sitten on vielä sukupuolijakaumat. Toki tuosta paikasta äänestettiin, ettei se ollut kiintiöity, vaan kyllä ihan ansaittu paikka, hän huomauttaa.

Vasemmistoliiton viikonlopun puoluekokoukseen osallistui yhteensä 13 edustajaa Pohjanmaalta. Akinyemin ja vaasalaisvaltuutettu Lehdon lisäksi Vaasasta oli paikalla Pekka Pörsti.

Sunnuntaina puoluekokouksessa hyväksyttiin vasemmistoliiton tavoiteohjelma.

– Otimme aika paljon asioihin kantaa, ja teemat olivat valtakunnallisia. Esimerkiksi postilakolle tuli vahva tuki, ja kokousväki huojentui todella tästä aktiivimallin poistamisesta, Akinyemi selvittää.

Akinyemi kuului itse puoluekokouksen ohjelmatyöryhmään.

– Käsittelimme esityksen puolueen tavoitteista ja kävimme läpi kaikki muutosehdotukset, jotka olivat lähinnä stilistisiä tai syventäviä, Akinyemi toteaa.

– Koko varapuheenjohtajisto meni uusiksi. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on kansanedustaja Jussi Saramo, ja Minna Minkkinen ja Jouni Jussinniemi, että saimme monipuolisen joukon, jossa näkyy ay-osaaminen, ihmisoikeustyöskentely, sosiaaliset ja liikunnalliset kysymykset ja vahva talousosaaminen, hän sanoo.

– Ja totta kai Li Andersson on lahjakas puheenjohtaja, hän lisää.

Akinyemin mukaan puolue haluaa sanoa jatkossa ein sijaan kyllä.

– Li Andersson mainitsi siitä loppupuheenvuorossaan. Olemme ennen joutuneet sanomaan ei ole varaa, ei pystytä. Nyt me haluamme sanoa kyllä, meillä on varaa pitää kaikista huolta, kyllä, meillä on varaa panostaa koulutukseen. Me haluamme sanoa kyllä ilmastotoimille. Nyt on aika sanoa kyllä näille perusasioille, Akinyemi kertoo.