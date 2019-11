”Aina, kun syön, pitää laittaa inskaa”, sanoo 10-vuotias Matias – Psykologi: Diabeteksen kuormittavuus voi yllättää, sillä siitä ei saa lomaa

ILMAJOKI

Ilmajokelainen Matias Hakoniemi oli 6-vuotias, kun hänellä todettiin tyypin 1 diabetes. Asia huomattiin, kun hän kulki pari yötä jääkaapin, vessan ja sängyn välillä.

– Eskarista soitettiin, että nyt ei kaikki ole kunnossa, sillä yleensä ruokailut sujuivat normaalisti, mutta silloin ruoka ei maistunutkaan, äiti Anu Hakoniemi muistelee.

Perhe oli lähdössä yöjunalla Ylläkselle ja pojan tilanne haluttiin tarkastaa ennen sitä. Neuvolassa huomattiin, että verensokeri oli korkea.

– Siitä lähdimme päivystyksen kautta sairaalaan, äiti kertoo.

Poika oli sairaalassa puolitoista viikkoa. Se pysäytti miettimään.

– Ei se pelottanut tai ollut shokki. Matias oli itse niin pieni ja me vanhemmat tiedostettiin, että siihen on lääkkeet ja hoitamalla diabetes pysyy aisoissa. Tottahan se työtä aiheuttaa ja se pitää huomioida.

Riesa se ei Anu Hakoniemen mukaan kuitenkaan ole.

"Aina, kun syön pitää laittaa inskaa"

Matias Hakoniemi täyttää pian 11 vuotta ja elää liki tavallista koululaisen elämää. Hän harrastaa koripalloa ja harjoituksia on neljänä iltana viikossa Kauhajoella. Ainut ero tavalliseen, mikä pojalle itselle tulee mieleen, on insuliini.

– Aina, kun syön pitää laittaa inskaa ja katsoa sokerit, Matias Hakoniemi kertoo.

Mitä mieltä olet diabeteksesta?

– Ärsyttää, poika vastaa.

Erityisesti pistäminen oli pojan mielestä ärsyttävää.

– Mutta ethän enää pistä insuliinia vaan insuliini menee pumpun kautta ja määrää voi säädellä kaukosäätimen kautta, äiti muistuttaa.

Anu Hakoniemen mukaan mikään ei ole kiellettyä, mutta sokeriarvoja pitää seurata tarkasti. Tässä auttaa nykyteknologia. Nykyään Matias voi olla aamu- ja iltapäivät yksin tai olla yökylässä.

Kesken haastattelun Anu Hakoniemen puhelin hälyttää. Pojan sokeriarvot ovat nousussa. Tieto menee äidin puhelimen lisäksi Matiaksen omaan puhelimeen ja Mikko-isän puhelimeen. Lisäksi koululle on hankittu puhelin sokeriseurantaa varten, josta ohjaajat voivat seurata verensokeria. Insuliini lasketaan hiilihydraattien mukaan. Myös esimerkiksi flunssa tai jännitys vaikuttaa verensokeriin ja esimerkiksi liikuntatunneille insuliinin määrää pitää vähentää. Koulussa ohjaajat pohtivat yhdessä Matiaksen kanssa insuliinipumppuun tarvittavat muutokset koulupäivän aikana. Poika osaa tehdä ohjauksia itse, mutta tarvitsee vielä aikuisen tukea insuliinimäärien soveltamisessa päivän kulkuun.

Torstain koripalloharjoituksessa pojan sokeriarvot putosivat 2,9:ään ennakoinnista huolimatta ja hän joutui hetkeksi tankkaamaan hiilihydraatteja katsomoon.

– Tämä pistää poikaa ärsyttämään, kun aina välillä tulee keskeytyksiä verensokerien vuoksi. Valmennus ja joukkuekaverit tämän ymmärtävät, eikä asiasta ole tullut ongelmaa, äiti kertoo.

Hän haluaa muistuttaa, että vaikka lapsi sairastaa diabetesta on hänellä tasavertainen oikeus opiskeluun ja harrastuksiin.

– Vaikka meidän kohdalla syrjintää ei ole ilmennyt, toivoisin, ettei sitä joutuisi kukaan muukaan kokemaan.

Matias oli ensimmäinen suvussaan, jolla on tyypin 1 diabetes. Ruokavaliolla hoituvaa kakkostyypin diabetesta suvussa on ollut.

Etelä-Pohjanmaan diabetes ry juhlii 50-vuotistaivaltaan lauantaina Seinäjoella. Yhdistyksen jäsenistä on nuoria ja lapsia noin 120.

Järjestön sihteerinä toimiva Anu Hakoniemi toivoo, että lapsiperheet ja nuoret aktivoituisivat mukaan toimintaan. Vuosittain maakunnassa ilmenee keskimäärin noin 20–25 uutta ykköstyypin diabeetikkoa (Ilkka 18.12.2018).

Psyykkinen puoli voi unohtua

Diabeteksen psyykkinen puoli voi helposti unohtua. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykologi Jenni Salonranta kertoo, että diabetes kuormittaa mieltä monin tavoin. On sanottu, että diabeetikko joutuu tekemään päivässä jopa 150 päätöstä, eikä siitä ole lomaa.

– Diabeteksessa pitää hallita jotain sellaista, mitä ei voi koskaan täysin hallita. Täytyy tehdä haiman työtä ja ottaa sokeriaineenvaihdunta käsikäytölle, hän sanoo.

Salonranta aloitti Diabeteskeskuksen psykologina syyskuussa 2019. Aiemmin keskuksessa ei ollut omaa psykologia. Diabeteskeskus hoitaa kaikki eteläpohjalaiset tyypin 1 diabetesta sairastavat sekä niitä tyypin 2 diabeetikoita, joiden tilanne vaatii erikoissairaanhoitoa. Alaikäiset diabeetikkoja hoidetaan pääsääntöisesti lastentautien puolelle, jossa psykologiapalveluita on ollut jo aiemmin. Aikuisten puolelta palvelu on kuitenkin uupunut.

Diabeteskeskuksen psykologi on pilotti, joka jatkuu lokakuun 2020 loppuun saakka.

– Odotus ja toive on, että se jatkuu pysyvänä toimintana.

Psykologipalveluiden kynnystä halutaan pitää matalana. Palvelu kuuluu tarveharkinnaisesti kaikille diabeteskeskuksen asiakkaille ja jos on vasta sairastunut, se on osa hoitoa.

Muutaman kuukauden aikana on huomattu, että tarvetta psykologille on ollut, sillä lähetteitä on tullut paljon. Vastaanotolla diabetekseen liittyvät pelot ja hoitoväsymys ovat yleisiä ilmiöitä.

– Ihmisen mieliala voi olla matala ja koko sairaus voi turhauttaa, eikä meinaa jaksaa hoitaa itseään.

Tällöin mietitään, mikä on riittävän hyvää omahoitoa. Pitkään jatkuessaan jaksamisen ongelmat näkyvät myös sokeritasapainossa.

Salonranta muistuttaa, että sairastuminen aina kriisi. Diabeteksesta erilaisen tekee se, että harva sairaus on sellainen, jossa ihmisellä itsellään on niin suuri vastuu oman lääkityksensä säätämisestä.

– Lääkäri voi antaa perusohjeen, mutta insuliinin annostelu riippuu siitä, mitä syöt, paljonko syöt, mitkä verensokeritasot ovat, aiotko mennä liikkumaan ja onko aamu, ilta vai yö.

Salonranta muistuttaa, että itselle kannattaa olla armollinen.

– Sanon usein, ettei tarkoitus ole elää, jotta voi hoitaa diabetesta. Tarkoitus on hoitaa diabetesta, jotta voi elää.