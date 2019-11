Taidemaalari Oscar Hagenin kukat kasvavat alitajunnasta – Galleriaan pystytetyn Flowers in the shadow -näyttelyn työt elävät ja muuttuvat katsojan mukaan

Marraskuu on karua todellisuutta, mutta pienessä galleriassa Hovioikeudenpuistikolla kukkii täysillä. Flowers in the shadow -näyttelyn kukat on taiteillut Oscar Hagen . Lue lisää