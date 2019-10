Televisiossa tiistaina: Epäluulojen aika syö emigranttia – nyt on brittiläistä laatudraamaa viiden tähden edestä

***** No nyt on brittiläistä laatudraamaa ruudun täydeltä. BBC:n uusi sarja Salaisuuksien kesä yhdistää koukuttavasti yläluokkaista loistoa, jännitystä, kylmän sodan tunnelmia ja ihmissuhdedraamaa. Tuloksena on keitos, jota tekee mieli ahmia jakso toisensa perään. Lue lisää