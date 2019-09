Memoremains määrätietoisena: Kaikki mikä tapahtuu, on entistä isompaa – yhtyeen tuore julkaisu on Madonna-cover Sorry

Seinäjokelainen Memoremains-yhtye on julkaissut Youtubessa uuden kappaleen, joka on Madonnan tunnetuksi tekemä Sorry. Se on poikkeuksellisesti coverbiisi eikä yhtyeen omaa tuotantoa.