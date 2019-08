Siiven iskujen pysäyttäjä – Seppo Rintala huomasi, että joutsen tapa lentää sopii parhaiten hänen omintakeiseen kuvaustyyliinsä

Seppo "Wilmi" Rintalan ikuistamat lentävät joutsenet on helppo tunnistaa miehen otoksiksi. Rintalan itsensä keksimä tapa kuvata on niin tunnistettava, että mies on palaamassa perinteiseen, pysäytettyjen luontokuvien maailmaan sekä henkilökuvaukseen.