Viraalihitti Old Town Road rikkoi listaennätyksen – jo 17 viikkoa Billboardin kärjessä

Kantria ja räppiä yhdistelevä viraalihitti Old Town Road on rikkonut listaennätyksen Yhdysvalloissa, kertoi Billboard maanantaina. Kappale on ollut yhdysvaltalaisen sinkkulistan kärjessä jo 17 viikkoa ja on nyt rikkonut aiemman ennätyksen viikolla. Lue lisää