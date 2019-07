Hittisarja Game of Thrones piti rautaotteensa Emmy-ehdokkuuksia jaettaessa – kahmi ennätykselliset 32 ehdokkuutta

Fantasiadraama Game of Thronesin viimeinen kausi rikkoi ennätyksiä kahmimalla 32 Emmy-ehdokkuutta. Se on suurin määrä ehdokkuuksia, mitä draamasarja on koskaan saanut yhdellä kertaa. Aiemmin ennätystä piti hallussaan NYPB Blue. Se sai vuonna 1994 27 ehdokkuutta. Lue lisää