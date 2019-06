Provinssissa tänä vuonna 73 000 kävijää, luku yllätti järjestäjät – ”Odotimme hyvää vuotta, mutta tulikin erinomainen”

Festivaalijohtaja Sami Rumpunen on tyytyväinen. Vähemmästäkin, sillä Provinssi on ylittänyt järjestäjien odotukset, ollen yhä enemmän se festivaali, mitä on tavoiteltu. Lue lisää