Kolumni: Deuce on kuin rönsyävä pienoisromaani

New Yorkin Times Squarella elämä on huteralla pohjalla ja väkivalta on alati läsnä. Kaduilla ja baareissa kohtaa monta maailmaa: prostituoidut, parittajat, seksinnälkäiset asiakkaat, seksuaalivähemmistöt, mafia ja poliisi. Lue lisää