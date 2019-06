Soile Yli-Mäyryn teoksissa hehkuvat värit ja kulta

Taidehallin yläkerrassa ikkunalla on lasiveistoksia, joissa ulkoa tuleva aurinko leikittelee vaihdellen päivän eri aikoina. Myös alhaalla varsinaisessa näyttelytilassa on veistoksia, mutta suurin osa taideteoksista on kuitenkin maalauksia. Lue lisää