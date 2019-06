Kommentti: Mannerheim-ooppera on kansan suosikki, eikä syyttä suotta

Kahta esityskautta venytetään kolmannella. Täydet katsomot. Jokaisen esityksen päätyttyä yleisö taputtaa seisaaltaan. Vieressäni istuu pariskunta, joka on tullut Helsingistä katsomaan oopperaa toista kertaa. Toisella puolella on seurue, joka on kolmatta kertaa. Lue lisää