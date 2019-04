Teemu Nikin lyhytelokuva kilpailee Cannesissa

Teemu Nikin ohjaama lyhytelokuva All Inclusive on valittu Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjaan. Suomen elokuvasäätiön mukaan All Inclusive on seitsemäs suomalainen lyhytelokuva, joka on päässyt kilpailemaan Kultaisesta palmusta. Lue lisää