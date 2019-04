Arvio: Johannes-passio on uljas tulkinta pääsiäisen tapahtumista

Seinäjoen kaupunginorkesterin ja Passio-kuoron pääsiäisperinne auttaa hienosti sisäistämään pääsiäisen sanoman. On kunnioitettavaa, että seinäjokelaisyleisölle jaksetaan tarjota vuosi vuoden perään Bachin musiikillisesti tavattoman taidokkaita, puhuttelevia ja kertakaikkisen kauniita passioita. Muusikoiden työmäärä passioiden kanssa on varmasti valtava. Jo Bachin musiikillinen anti riittäisi viihdyttämään 2-3 tuntia kestävien passioiden ajan, mutta on hienoa, että kuulijat saavat halutessaan libreton, josta passion tekstejä voi seurata. Tekstit kertovat Jeesuksen viime hetkistä, mutta ovat myös täynnä suurta draamaa, lohtua, viisaita sanoja ja ajattelun aihetta. Jeesuksen viime hetket, Pontius Pilatuksen osuus tapahtumissa ja se, että Pietarin kieltää Jeesuksen kolme kertaa, tuntuu vuosi vuoden jälkeen koskettavammalta. Evankeliumi on mitä hurjinta draamaa.