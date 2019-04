Kaikkien aikojen laajin muuminäyttely aloitti kaksivuotisen Japanin-kiertueen

Japanin pääkaupungissa Tokiossa avattiin tiistaina kaikkien aikojen laajin muumitaiteen näyttely nimeltään Moomin: The Art and the Story. Asiasta kertoo Tampereen taidemuseon ylläpitämä Muumimuseo, joka lainaa näyttelyyn eniten teoksia Moomin Characters -yhtiön ohella. Lue lisää