Darude tavoittelee viisukarkeloiden voittoa globaaleja ongelmia käsittelevällä Look Away -kappaleella

Suomen euroviisuedustaja Darude eli Ville Virtanen lähtee tavoittelemaan viisukarkeloiden voittoa Tel Avivista toukokuussa kappaleella Look Away. Solistina toimii näyttelijä-laulaja Sebastian Rejman, joka on säveltänyt ja sanoittanut kappaleen Daruden kanssa. Lue lisää