Moni asiakas tietää jo valmiiksi, kenen kuvaajan kameran eteen haluaa: ”Jos sen pienen hetken kuvattaja tuntee olevansa kaunis ja tärkeä, olen onnistunut”

Viiden viime vuoden aikana <strong>Heidi Järvi</strong> on opiskellut kolme tutkintoa. Koko sen ajan hän on myös työskennellyt Seppälän valokuvaamossa, jossa hän on kysytty valokuvaaja. Silti sekään ei riitä.