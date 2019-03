Moni asiakas tietää jo valmiiksi, kenen kuvaajan kameran eteen haluaa: ”Jos sen pienen hetken kuvattaja tuntee olevansa kaunis ja tärkeä, olen onnistunut”

Viiden viime vuoden aikana Heidi Järvi on opiskellut kolme tutkintoa. Koko sen ajan hän on myös työskennellyt Seppälän valokuvaamossa, jossa hän on kysytty valokuvaaja. Silti sekään ei riitä. Lue lisää