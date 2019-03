Jyrki Portin kuvaa paljon luonnossa, mutta luontokuvaajaksi hän ei tunnustaudu – Pitkän linjan pohjalaiskuvaaja korostaa taiteen teossa kiireettömyyttä

Paikkaan ei saa kiintyä liiaksi. Tämän on tänä vuonna kuusikymmentä vuotta täyttävä valokuvataiteilija Jyrki Portin kokenut vuosikymmenten varrella karvaasti. Moni rakkaaksi käynyt metsä on nykyään muisto vain, kun metsätyökone on käynyt kraataroimassa alueen paljaaksi puista ja myllännyt pohjan lähes kulkukelvottomaksi. Lue lisää