Mikä on urheiluselostajan pahin painajainen? Jussi Eskola valmistautuu yleisurheilun GP-sarjan finaaliin tekemällä muistiinpanoja

Urheiluselostajan pahin painajainen on, että olisi ihan pihalla kilpailusta – koko ajan. Parasta on, kun kilpailu menee jännittäväksi, tulostaso on kova tai suomalainen urheilija pärjää kansainvälisessä kisassa. Lue lisää