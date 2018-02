Lyhytelokuva pakolaisuudesta sai Turku Biennaali -palkinnon

Kahdeksannen Turku Biennaali -palkinnon ovat saaneet taiteilijat Minna Rainio ja Mark Roberts lyhytelokuvallaan They Came in Crowded Boats and Trains. He saavat 5 000 euron palkinnon. Lue lisää