Näin teloitettu Frans Lehto kirjoitti vaimolleen Seinäjoen sotavankileiriltä

Nyt tämän ikävällisen ja pitkän olosuhteen vallitessa ikävällä ja murheella lähestyn sinua rakas vaimoni nyt vaan tällä kertaa. Mutta tulee kai ehkä uusi päivä, jolloin minutkin päästetään sinun luoksesi. Ja se päivä on ilon päivä silloin meille molemmille ja niille rakkaille lapsille, jotka ovat meirän kalliita ja yhteisiä aarteita. Ja voi minun ikävääni teihin kaikkiin kalleimpiin omaisiini nähren. Mutta tää on ehkä mulle sallittu sinun kärsimyksies tähden, kun sinulla on ollut liikoja kärsimyksiä minun tähteni. Ne kyyneleet joita sinä olet vuorattanut on nyt langenneet minulle itselleni, ja sen otan ilolla vastaan yksin sinun tähtesi omaksi opikseni. Syystä, että minä muistan ne uskollisuuteni valat, joita olemme toisillemme vannoneet tuhansia. Lue lisää