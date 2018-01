Trumpin suututtanut kohukirja ilmestyy suomeksi keväällä

Kustannusosakeyhtiö Tammi julkaisee suomeksi kohua herättäneen paljastuskirjan Yhdysvaltojen presidentistä Donald Trumpista. Toimittaja Michael Wolffin kirjoittama Fire And Fury – Inside The Trump White House on mennyt kuin kuumille kiville. Trump on väittänyt kirjan sisältävän valheita ja vääriä tulkintoja. Presidentti yritti myös estää kirjan julkaisun.