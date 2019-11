Taneli Mäkelä muistelee 30-vuotiasta Talvisotaa merkittävimpänä elokuvatyönään – vaikeinta oli samastua sodan käyneiden pelkoon

– Talvisodan ihme on se, että ne äijät ovat pystyneet kestämään täysin järjenvastaisissa oloissa käsittämätöntä ylivoimaa vastaan. Vaikea mun on vieläkään käsittää, miten he ovat kestäneet.

Näin lausuu näyttelijä Taneli Mäkelä Ilkka -lehdessä 16.4.1989. Lehdestä oli käyty seuraamassa Talvisota -elokuvan kuvauksia, toiseksi viimeisenä kuvauspäivänä Haapamäellä. Lämpötila oli plussan puolella, mutta lunta riitti vielä sen verran, että sodan viimeisiä vaiheita ei tarvinnut näytellä rapakossa. Ohjaaja Pekka Parikka evästi näyttelijöitä kertomalla, että tositilanteessa pakkasta oli 15 astetta. – Nälkä on, eikä ole nukuttu. On hyvin kauhea ja huono olo. Mäkelän merkittävin elokuvarooli 30 vuotta myöhemmin Taneli Mäkelä kertoo, että kuvauksista on jäänyt vahvoja mielikuvia. Hän esitti elokuvan pääroolissa Martti Hakalaa. – Se oli hienoa aikaa, hieno hanke ja siitä tuli hieno elokuva, Mäkelä sanoo. Pekka Parikan Talvisota (1989) on jäänyt elämään. Jo julkaisunsa aikaan elokuva keräsi teattereihin yli 620 000 katsojaa, mikä tekee siitä 14. katsotuimman kotimaisen elokuvan. Tänä syksynä Yle on esittänyt elokuvan pohjalta tehtyä draamasarjaa. Talvisodan syttymisen 80-vuotispäivänä 30. marraskuuta elokuvan restauroitua versiota esitetään Finnkinon teattereissa. Samoin Yle uusii kaikki sarjan jaksot. Taneli Mäkelä toteaa, että hänelle Hakalan rooli on ollut hänen uransa merkittävin elokuvarooli. – Olen saanut tehdä muutaman muunkin pääroolin, mutta tämä on ollut selkeästi isoin. Tuo oli suuri tuotanto, pitkä elokuva ja aihe tietysti painava. Mäkelä sai roolistaan parhaan miespääosan Jussi-palkinnon. Eteläpohjalaisille elokuva on merkittävä, sillä Antti Tuurin romaaniin pohjautuvana se kuvaa Jalkaväkirykmentti 23:n kauhavalaisen 4. komppanian vaiheita. Myös elokuvan kohtauksia kuvattiin Kauhavalla, Seinäjoella ja Lapualla, joskin suurin osa elokuvasta kuvattiin Haapamäellä. Henkinen valmistautuminen vaikeinta Mäkelä kertoo, että kuvauksiin valmistauduttiin aiempaa tarkemmin. Talvisota oli omana aikanaan massiivinen tuotanto, sillä sen kuvaukset kestivät 90 päivää, kun tavallisesti elokuvat filmattiin noin 30 päivässä. Elokuvan tuotantokustannukset olivat peräti 19 miljoonaa markkaa. Sotakohtauksissa käytetty pyrotekniikka oli Suomessa massiivisuudessaan uutta. Suurin työ Mäkelän mukaan oli henkinen valmistautuminen. – Elokuvassa liikuttiin kontekstissa, joka oli käytännössä vieras meille rauhan aikana eläneille. Emme voi tietää, millaista se on [sodassa] ollut, vaikka meille on kerrottu siitä ja meillä on siitä mielikuvia, Mäkelä sanoo. – Se pelon kokemus, mielivaltaisuus ja kaikki se, mitä he joutuivat koko ajan näkemään, on jotain sellaista, mihin on vaikea pystyä samastumaan. Mäkelä paastosi Torikan kanssa Tietynlaista autenttisuuden tuntua Mäkelä haki rooliinsa yhdessä näyttelijäkaveri Timo Torikan kanssa. Robert de Niron metodinäyttelystä viehtyneinä he päättivät laihduttaa kuvausten aikana reilusti. Nykyään Mäkelä suhtautuu itsensä näännyttämiseen enemmän nuorten ja kirkasotsaisten miesten temppuiluna, vaikka siitä tiettyä väsymystä saikin ehkä näkyville. – Pekka Parikka sanoi usein kuvauksissa, että meidän tehtävämme on luoda illuusio, jonka katsoja pystyy uskomaan. Tänä päivänä en lähtisi enää roolia noin perusteellisesti rakentamaan. Esimerkiksi Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas -elokuva tuli tunnetuksi siitä, että näyttelijät aidosti majoittuivat kuvausten aikaan puolijoukkueteltoissa. Vastaavaa ei Talvisota-elokuvan kuvauksissa harrastettu. Kuvauksiin oli kuitenkin mahdollisuus valmistautua perusteellisesti. Mäkelä kävi ennen kuvauksia tapaamassa kauhavalaisia veteraaneja ja sai keskustella heidän kanssaan. Omanlaistaan tosielämän tuntua toi myös se, että elokuva kuvattiin kohtausjärjestyksessä. – Kun joku kavereista kaatui, hän poistui kuvauksista. Mäkelä on nähnyt Talvisodan viimeksi vuosia sitten. Silloin hän muistaa ajatelleensa elokuvan kestäneen aikaa hyvin. – Yksi keskeinen juttu oli perusteellinen valmistautuminen. Se oli Pekka Parikan tavaramerkki ja myös Antti Tuurin tavaramerkki. Antin kirjoituksista on turha etsiä virheitä. Teksti on historiallisesti korrektia ja tarkkaan punniten kirjoitettua. Jo ennen Talvisotaa Mäkelä esitti pääroolin Pekka Parikan Pohjanmaa -elokuvassa (1988). Lisäksi plakkarissa on merkittävä sivurooli Härmä -elokuvasta (2012). Ensi kesänä Mäkelä palaa jälleen Etelä-Pohjanmaalle, kun hän esittää Vihtori Kosolaa Ilmajoen Musiikkijuhlien oopperassa Hiljaiset perivät maan - ooppera lapuanliikkeestä . Mäkelä sanoo, että useiden roolitöiden myötä pohjalaiseen lakeusmaisemaan on aidosti kiinnittynyt. – Sanon tämän yhtään mielistelemättä. Aina on vähän kuin kotiin tulisi, kun alkaa Jalasjärven korkeudella ajella. Fakta: Kuvauspaikkoja Etelä-Pohjanmaalla Kauhava: Laitilanmäki (Hakalan talo), Kosolan vanha koulu, rautatieasema, Kauhavan kirkko, tie Saarimaassa (Paavo Hakala ajaa reellä), maisemakuvat Alajoen pelloilta. Lapua: Honkimäen tila (Annan kotitalo). Seinäjoki: Jouppi (sotaharjoitukset, kenttäjumalanpalvelus, iltalomat), Takalan tila Niittäjänkadulla (ruokailu ja kenttäkeittiön hankkiminen), Verkatehtaankatu–Maakunnankatu (sotilaiden marssia) Lähde: Kansallisfilmografia 10, 1986-1990.