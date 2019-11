Taidehalli avaa Kalevan navetassa kansainvälisesti – avausnäyttelyyn pohjoismaisia taiteilijoita, tavoitteena valtakunnallinen näkyvyys

Seinäjoen taidehalli avaa ovensa Kalevan navetassa komean kansainvälisesti. Uudet näyttelytilat avataan kahdella eri näyttelyllä 11. maaliskuuta.

Suuremman Halli-tilan avausnäyttely on Laura Köönikän kuratoima Nice to (finally) meet you! , joka on kolmen ensi kertaa yhdessä Suomessa nähtävän pohjoismaisen taiteilijan yhteisnäyttely.

Esille tulee norjalaisen Hanne Friisin tekstiiliteoksia, islantilaisen Sigurdur Gudjonssonin videoteoksia sekä tanskalaisen Julie Stavadin veistoksia. Näyttely toteuttaa uudistuvan taidehallin ajatusta olla tuoreen pohjoismaisen taiteen esittelijä.

Pienempi Vintti-näyttelytila avataan samana päivänä jalasjärveläisen taidegraafikon Petra Koiviston näyttelyllä Notes .

Taidehalli julkistaa ensi vuoden näyttelynsä ja aukioloaikansa tänään tiistaina. Taidehallille avataan tänään ensimmäistä kertaa myös omat nettisivut.

Taidehalli on asettanut uusien tilojensa myötä tavoitteekseen, että se nousisi tunnustetuksi toimijaksi Suomen taidekentällä. Näyttelykoordinaattori Sanna Karimäki-Nuutinen sanoo, että tavoitteena on esimerkiksi saavuttaa kansallista mediahuomiota.

– Aiemmin näkyvyys on ollut lähinnä paikallista. Teeme kaikkemme sen eteen, että valtakunnallinen painoarvomme kasvaisi.

Näkyvyyttä haetaan muun muassa ulkomaisten nimien avulla. Esimerkiksi Sigurdur Gudjonsson on Karimäki-Nuutisen mukaan nosteessa sekä Islannissa että myös kansainvälisesti.

Ensi vuoden aikana esille ripustetaan myös ruotsalaisen Per Svenssonin sekä uusiseelantilaisen Matthew Cowanin näyttelyt.

Tasoa pyritään nostamaan esimerkiksi aiempaa tarkemmalla ohjelmistosuunnittelulla. Se on mahdollista nyt, kun näyttelyvuotta rakentamaan on perustettu ohjelmistotiimi. Voimia suunnitteluun vapautuu myös sillä, että lipunmyynti on ulkoistettu Kalevan navetassa Taito Shopille.

Näyttelybudjettiakin on saatu kasvatettua ensi vuodeksi, lähinnä ulkopuolisella rahalla.

Ensi vuonna taidehallin näyttelybudjetti on noin 80 000 euroa, kun aiempina vuosina se on ollut 40 000–50 000 euroa.

Yhteisen Nice to (finally) meet you! -näyttelyn teosten kuvataan koettelevan materiaalin ja muodon äärirajoja.

Esimerkiksi Gudjonssonin videoita kuvataan hypnoottisen hitaiksi, kun taas Friisin tekstiiliteokset toistavat elollisten objektien ulkomuotoja.

Petra Koiviston näyttelyssä taas on esillä suurikokoista monotypiaa, jossa pleksille telattu ja maalattu kuva vedostetaan prässillä paperille. Vedos on mahdollista tehdä vain kerran.

Koiviston mukaan esille on tulossa hänen näkemiään ja kokemiaan maisemia ja asioita.

Näyttelykoordinaattori Sanna Karimäki-Nuutisen mukaan avausnäyttelyiden miettiminen oli vaikea tehtävä, koska näyttelytilat ovat edelleen rakenteilla.

– Emme ole koskaan ripustaneet tiloihin mitään emmekä tiedä, miltä eri kuvataiteen lajit niissä näyttävät, Karimäki-Nuutinen sanoo.

Painetta onnistumiseen on. Uuden taidehallin avaaminen on kaupungin kuvataide-elämässä Karimäki-Nuutisen mukaan historiallinen hetki.

Onnistumista haetaan sillä, että näyttelyjen rakentamisessa kunnioitetaan ympäröivää tilaa.

– Molemmissa näyttelyissä tilat ovat yksi osa näyttelyä, koska ihmiset näkevät ne ensimmäistä kertaa. Esimerkiksi Vintti-tilaan ei haluttu installaatiota, joka peittäisi sen arkkitehtuurin, vaan ennemmin halusimme hakea tilalle sopivan parin.

Fakta: Taidehallin vuoden 2020 näyttelyt

Halli

11.3.–1.8.2020 Nice to (finally) meet you. Hanne Friisin, Sigurdur Gudjonssonin ja Julie Stavadin yhteisnäyttely.

26.8.2020–9.1.2021 Millaista on olla eläin? Mari Keski-Korsun, Teemu Lehmusruusun, Toni Lehtolan, Lotta Mattilan, Minna Herralan, Mia Mäkelän, Kati Rooverin ja Elina Ruohosen yhteisnäyttely.

Vintti

11.3.–9.5.2020 Notes. Petra Koiviston grafiikkaa.

10.6.–19.9.2020 Alchemy – The All Seeing Eye. Per Svensson (SWE), nimiteoksena video.

7.10.2020–9.1.2021 Wildness Makes This World. Seinäjoen taidehallin ja uusiseelantilaisen kuvataiteilija Matthew Cowanin yhteisprojekti.