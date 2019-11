Seinäjoen kaupunginteatteri valitsi uuden johtajan – Valitsijat ylistävät häntä uuden ajan teatterinjohtajaksi

Seinäjoen kaupunginteatteri on valinnut uuden taiteellisen johtajan.

Hän on Pauliina Salonius (s. 1978).

Salonius on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK). Hän on työskennellyt ohjaajana ja käsikirjoittajana eri ammatti- ja harrastajateattereissa vuodesta 2002. Vuodesta 2018 hän on toiminut Salon teatterin taiteellisena johtajana.

Seinäjoen kaupunginteatterin hallitus päätti johtajasta yksimielisesti tiistaisessa kokouksessaan.

– Tunnistamme Saloniuksessa uuden ajan teatterinjohtajan aineksia. Hänen ajattelutyylissään on kyky tunnistaa uusia ideoita ja mahdollisuuksia, sanoo Seinäjoen kaupunginteatterin hallituksen ja työryhmän puheenjohtaja Pirjo Aittoniemi.

Salonius aloittaa Seinäjoella syyskuussa 2020. Taiteellisen johtajan sopimus on viisivuotinen. Lisäksi johtajalla on mahdollisuus kahteen optiovuoteen. Salonius on Seinäjoen kaupunginteatterin historian toinen naispuolinen taiteellinen johtaja.

Salonius näkee Seinäjoen kaupunginteatterin kiinnostavana talona, jossa tehdään teatteritaidetta kunnianhimoisesti ja rohkeasti. Hänen kaudellaan jatketaan monipuolista linjaa.

– Ohjelmistovalintoihin vaikuttavat paitsi keskustelut taiteellisen henkilöstön kanssa sekä alueellisuus myös rohkeus ajatella isosti ja raikkaasti. Sellaistakin on luvassa, mitä yleisö ei vielä tiedä haluavansa ja saa yllättyä. Teatterin tulee lunastaa paikkansa joka kerta.

Seinäjoelle muuttamassa oleva Salonius aikoo seuraavaksi tutustua alueeseen, kaupunkiin ja teatterin yleisöpohjaan.

– Kaupunginteatterilla on iso rooli Seinäjoen kulttuuri- ja tapahtumakaupungissa. Näen, että oikeanlaisilla valinnoilla teatteri voi kasvattaa alueelle kohdistuvaa kulttuurimatkailua.

Nykyisen taiteellisen johtajan Christian Lindroosin viisivuotiskausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Hän aloitti Seinäjoen kaupunginteatterin johtajana tammikuussa 2016. Lindroos siirtyy taiteelliseksi johtajaksi Porin teatteriin, jonka johtaja on jäämässä eläkkeelle.

Anne Puumala