Provinssin ohjelmisto täydentyy – elektronisen musiikin suurnimi tähdittämään perjantaita

Brittiläinen elektronisen musiikin yhtye The Chemical Brothers esiintyy tulevan kesän Provinssissa perjantaina 26. kesäkuuta.

Konemusiikin ja rockin rajapinnoilla liikkuva yhtye on tunnettu muun muassa hiteistään Galvanize, Hey Boy Hey Girl, Go ja Block Rockin’ Beats. Yhtye on julkaissut tänä vuonna yhdeksännen pitkäsoittonsa No Geography.

The Chemical Brothers saapuu Seinäjoelle massiivisen audiovisuaalisen tuotannon kanssa, kertoo Provinssi tiedotteessaan.

Provinssi on julkaissut toistaiseksi päiväkohtaisesti seuraavat esiintyjät:

Torstai 25.6. System of a Down (US), Korn (US), Charli XCX (UK)

Perjantai 26.6. The Chemical Brothers (UK), Gojira (FR), Hatari (IS)

Lauantai 27.6. Hassisen Kone, Deftones (US), Disturbed (US)