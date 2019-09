Provinssilta uusi kovan luokan artistijulkistus ensi kesälle: Korn saapuu Seinäjoelle

Modernin metallin suurnimenä ja nu metal -liikkeen alullepanijana tunnettu yhdysvaltalaisbändi Korn on vahvistunut yhdeksi Provinssin tulevan kesän pääesiintyjistä, festivaali tiedottaa.

Korn saapuu esiintyjäksi sekä Seinäjoen Provinssiin että Tuska-festivaalille Helsinkiin.

Kaksinkertainen Grammy-voittaja julkaisi juuri 13. pitkäsoittonsa The Nothing, jota on ylistetty yhtyeen yhdeksi parhaimmista teoksista vuosiin.

Provinssi järjestetään Seinäjoella 25.–27. kesäkuuta 2020.