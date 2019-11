Provinssi julkisti lisää esiintyjiä – ohjelmisto täydentyy raskaan musiikin huippunimillä

Provinssi on julkistanut tukun uusia esiintyjiä.

Festivaali kasvattaa kattaustaan viiden kansainvälisen esiintyjän voimin. Uudet artistikiinnitykset ovat modernin metallin kärkikastiin kuuluva Deftones ja ranskalainen progemetallisuuruus Gojira. Lisäksi festivaalilla nähdään brittiläinen pop-komeetta Charli XCX, metalliyhtye Disturbed ja Islannin industrial-trio ja Euroviisu-yllättäjä Hatari,

Raskaita riffejä melankolisiin uuden aallon soundeihin naittava kalifornialaisyhtye Deftones muistetaan erityisesti nu-metallin uudelleen määrittelevistä klassikkoalbumeistaan White Pony ja Around the Fur. Ranskalainen progemetallisuuruus Gojira puolestaan nähdään ensimmäistä kertaa Seinäjoella. Yhtye on parhaillaan studiossa viimeistelemässä jatko-osaa vuonna 2016 ilmestyneelle Magmalle.

Deftones ja Gojira esiintyvät Provinssin lisäksi samana viikonloppuna myös Tuska-festivaaleilla.

Aikaisemmin tällä viikolla Provinssi kertoi Hassisen Koneen paluukeikasta festivaalilla.