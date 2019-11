Provinssi julkisti huikean comeback-uutisen: Seinäjoella lavalle nousee suomirockin legenda, joka mahdollisesti aiheuttaa levottomuutta jaloissa

Kirja-arvio: ”Sitä paskaa ei tähän hallitukseen oteta” – Uutuuskirja kuvaa Urho Kekkosen uraa vihanpidon kohteena

Moni meistä on valmis vannomaan, että Urho Kekkosesta (1900–1986) on kirjoitettu kaikki mahdollinen. Ei ole, todistaa valtiotieteiden tohtori Seppo Keränen. Tutkijan urallaan edennyt toimittaja on löytänyt vielä yhden näkökulman kansallisen ikonin elämään ja uraan. Lue lisää