Pollarin talon siirrossa koettiin yllättävä tekninen ongelma ja lasti alkoi heilua hurjannäköisesti – Näin siirto eteni hetki hetkeltä

Seinäjoen keskustan vanhin asuinpuutalo siirrettiin maanantai-iltana hotelli-ravintola Alman taakse. Missä olivat siirto-urakan tiukimmat paikat? Miksi lasti alkoi yllättäen heijata? Syntyikö vahinkoja? Näin Pollarin talon siirto eteni hetki hetkeltä.

Maanantai 18.11. kello 18

Pitkään valmisteltu päivä on koittanut. Pollarin talo muuttaa. Keli suosii. Lämpötila on nollan tuntumassa. Ei sada.

Taloa on valmisteltu siirtoa varten kaksi kuukautta. Rakennus on tuettu huolellisesti. Kahdeksan nostopistettä valittu tarkoin, että talo pysyy siirron ajan kasassa ja paino jakautuu tasaisesti neljälle palkille. Maanantaina illansuussa toinen nosturi odottaa jo paikalla. Toinen saapuu Uudestakaarlepyystä kello 18.

Rakennus painaa enemmän kuin oli ennakkoon arvioitu, noin 48 tonnia. Siksi tarvitaan tehokkaampi nosturi kuin koenostossa.

Siirron toteuttavat Rahti-Kalevan kahdeksan työntekijää ja noston Nostopalvelu Uiton kolme työntekijää.

Kello 19.30

Kalusto on valmiina ja liinat on kiinnitetty. Pollarin talo voidaan nostaa.

Yleisöä on alkanut pakkautua paikalle välittömästi, kun tontilla on alkanut tapahtua. Sitä tulee lisää. Ajoneuvojen vilkkuvat valot halkovat taivasta.

Kuva: Rainer Tammilehto

Kello 19.40

Rahti-Kalevan kahdeksan työntekijää sekä vaihtolava-auto lavetteineen ovat paikalla hieman ennen sovittua lastausaikaa, joka on kello 20.

Yrittäjä Mikko Kaleva on käynyt varmistamassa siirtoreitin yli kuukausi takaperin ja toisen kerran vielä siirtopäivänä kello 17, ettei matkan varrella tule yllätyksiä. Reitin varrelta Valtionkadulta ja Ruukintieltä on poistettu liikennevaloja.

Kello 20.15

Nosto alkaa ja Pollarin talo kohoaa ilmaan. Rakennuksen kasassa pysymisestä ei ole huolta. Ainut huoli on talon peräpää. Lavetti on liian lyhyt, joten talon peräpää roikkuu ilmassa.

Kello 21.00

Rahti-Kalevan purkuryhmä aloittaa liikenneopasteiden purun siirron tieltä. Keskuskadun päässä olevan opastetaulun yläorsi irrotetaan. Poliisit saapuvat paikalle turvaamaan liikennettä.

Kello 21.40

Lava-auto nytkähtää liikkeelle. Koko lasti on liikkeessä. Matka purkupaikalle alkaa hitaasti. Rahti-Kalevan kolme varoitusautoa saattelevat siirtoa.

Yksi henkilökunnasta kävelee lastin etupäässä, vahtii kulmia ja antaa kuljettajalle ohjeita, millä linjalla ajetaan.

Toinen nostureista on jo lähtenyt eri reittiä purkupaikalle Alman taakse. Toinen seuraa kuljetusta.

Kello 21.43

Matkan on arvioitu kestävän noin tunnin. Reitillä on kaksi ahdasta paikkaa. Ensimmäinen on heti alussa. Lasti saapuu ensimmäiseen tiukkaan paikkaan Keskuskadun päähän liikennevalojen ahtaaseen väliin.

Yllätyksiä ei tule ja lasti lipuu Valtionkadun risteykseen. Käännöksen jälkeen matka jatkuu peruuttamalla.

Kuva: Rainer Tammilehto

Kello 21.50

Lasti matkaa vakaasti pitkin Valtionkatua ja saapuu Kalevankadun risteyksen kohdalle. Runsaslukuinen yleisö seuraa mukana. Ihmiset valokuvaavat ja videoivat. Somessa jaetut kuvat houkuttelevat lisää uteliaita kodeistaan tien varsille.

Talo matkaa vakaasti ja vääntyilemättä. Ei kuuluu pauketta ja natinoita tai muita ääniä. Vain puiden oksat raapivat kylkiä.

Mikko Kaleva kulkee lastin perässä ja ohjaa kaukosäätimellä renkaita.

Noin kello 22.30

Lastia käännetään Valtionkadun ja Kauppakadun risteyksessä.

Nyt kuljetusta johtaa lavettiauton nuppi. Kääntö sujuu pehmeästi, vaikka lavetti joudutaan ajamaan osittain jalkakäytävälle rotvallin yli. Talo seisoo lavetilla vakaasti.

Hieman ennen Alman risteystä kuljetus pysähtyy äkkiä. Talo alkaa heijata voimakkaasti lavetilla puolelta toiselle. Tien varsilta kuuluu säikähtäneitä älähdyksiä. Nytkö koko hökötys rojahtaa tielle?

Kauko-ohjain on mennyt hetkellisesti jumiin ja auton pyörät jäävät väärään asentoon. Kuljettaja joutuu tekemään äkkijarruksen. Jossain on saattanut olla toinen kauko-ohjain samalla taajuudella ja sekoittanut signaalin.

Tilanteesta selvitään säikähdyksellä ja matka jatkuu.

Hotelli-ravintola Alman kohdalla katsojat todistavat historiallista hetkeä. Kaksi Seinäjoen keskustan vanhinta puutaloa kohtaavat ensimmäisen kerran. Kaksi Pollarin talon ikkuna rasahtaa rikki viereiseen oksistoon. Ne jäävät ainoiksi kuljetuksesta syntyneiksi vaurioiksi.

Noin kello 22.40

Saavutaan siirto-operaation tiukimpaan paikkaan. Hotellin ja vesitornihotellin väli on erittäin ahdas. Pollarin talon räystästä on jouduttu sahaamaan parikymmentä senttiä, että kuljetus saadaan mahtumaan rakennusten välistä. Kyse on senttipelistä. Ilmaa jää viitisentoista senttiä. Lasti etenee ahtaasta paikasta hyvin hitaasti.

Kello 22.55

Perillä. Alkaa rakennuksen siirto parkkipaikalle tuodun hirsikehikon päälle.

Kello 00.15

Rahti-Kalevan työntekijät ovat kahvilla. Urakka on heidän osaltaan suoritettu.

Juttua varten on haastateltu yrittäjä Petri Pihlajaniemeä, Rahti-Kalevan yrittäjää Mikko Kalevaa ja Nostopalvelu Uiton toimitusjohtajaa Harri Uittoa.