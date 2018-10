Nummirock julkaisi ensimmäiset esiintyjät – Lavalla nähdään pitkän linjan metallijyrät Puolasta ja Ruotsista

Kauhajoella juhannuksena järjestettävä Nummirock on julkistanut ensimmäiset kiinnitykset.

Ruotsista ensimmäistä kertaa paikalle saapuu 20-vuotista uraansa juhlistava death metal -yhtye Bloodbath. Yhtyeen solistina toimii goottimetallin pioneeriyhtye Paradise Lostin riveistä tuttu Nick Holmes.

Holmesia ennen mikin takana ovat seisseet ruotsalaisen metallin suurmiehet Mikael Åkerfeldt ja Peter Tägtgren. Yhtye julkaisi viime viikolla viidennen albuminsa The Arrow of Satan is Drawn.

Puolasta niin ikään ensimmäistä kertaa Nummijärven rannalle saapuu teknistä death metallia louhiva Decapitated. Vuonna 1996 perustettu yhtye on julkaissut urallaan seitsemän pitkäsoittoa.

Kotimaista metalliosaamista Nummirockissa edustavat uudet albuminsa julkaisseet Stam1na sekä melodista death metallia soittava Omnium Gatherum.

33. Nummirock järjestetään Kauhajoen Nummijärvellä 19.–22.6.2019.