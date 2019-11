Kirja-arvio: ”Sitä paskaa ei tähän hallitukseen oteta” – Uutuuskirja kuvaa Urho Kekkosen uraa vihanpidon kohteena

Moni meistä on valmis vannomaan, että Urho Kekkosesta (1900–1986) on kirjoitettu kaikki mahdollinen. Ei ole, todistaa valtiotieteiden tohtori Seppo Keränen. Tutkijan urallaan edennyt toimittaja on löytänyt vielä yhden näkökulman kansallisen ikonin elämään ja uraan.

Ilkan entisen varapäätoimittajan tietokirjailijakohtaloksi on tullut Kekkonen. Kirjojen nimet sen jo kertovat: "Ikuinen evakko. Johannes Virolainen Kekkosen varjossa" (1984), "Moskovan tiellä. Urho Kekkonen ja Neuvostoliitto 1945–1980." (1990), "Ehdollinen demokratia. Urho Kekkonen ja työmarkkinapolitiikka." (2010, väitöskirja), "Vallan leppymättömät. Urho Kekkosen ja Veikko Vennamon taistelujen vuodet." (2015). "Urho Kekkonen ja hänen vihamiehensä" ei ole vain kirja yhden poliitikon uskomattomasta elämästä ja urasta. Se on samalla kuvaus Suomen poliittisesta historiasta vapaussodasta 1980-luvun alkuun. Tahtopoliitikko lyötiin vähän väliä kanveesiin. Aitoja ystäviä ja luotettuja oli vähän, ladunsotkijoita ja vihamiehiä sitäkin enemmän. Normaalilla itsetunnolla varustettu lukija ihmettelee, mistä nujerretuksi luultu ihminen löysi kerta toisensa jälkeen voiman ponnistaa takaisin valoon. Kekkonen oli poikkeuksellinen ihminen. Kekkosen vaiheisiin perehtyneille Seppo Keräsen tuorein kirja ei tarjoa mullistavaa uutta. Se kuitenkin nivoo Kekkosen henkilön osaksi yhteiskunnallisia muutoksia tavalla, joka osoittaa harvinaista perehtyneisyyttä maan lähihistoriaan. Ennen julkaisematon ainakin on Risto Rytin kommentti, kun oikeusministeri J. O. Söderhjelm tarjosi Kekkosta talvisodan hallitukseen: "Sitä paskaa ei tähän hallitukseen oteta". Kekkonen herätti tunteita laidasta laitaan. Urho Kekkosella oli Kustaa Tiitun ja Eino Uusitalon kaltaiset vankat tukimiehensä Etelä-Pohjanmaalla, mutta myös leppymättömät vastustajat. Jalo Lahdensuon ja Juho Koiviston katkeruus juonsi jo Lapuan liikkeen ajoilta, Keskipohjalaisen Viljami Kalliokosken huonot välit puoluetoveriin kärjistyivät vuonna 1956, kun vt. pääministeri ei ilmestynyt vasta valitun presidentin onnittelujonoon. Erityisen vaikeaa aikalaisille oli hahmottaa Urho Kekkosen viisas johdonmukaisuus suhteissa Neuvostoliittoon ja Neuvostoliittoa ehdoitta tukeviin suomalaisiin. Poliittisille vastustajille se tarjosi lyömäaseita maanpetossyytteisiin asti. Tämänkin Urho Kekkosen poliitikkopersoonan taustat Seppo Keränen avaa perusteellisesti ja ymmärrettävästi. Seppo Keränen: Urho Kekkonen ja hänen vihamiehensä. 488 s. Into 2019.