Gói kuiskailee tarinoita muinaisesta Etelä-Pohjanmaasta – kuuntele ja päätä itse, miten shamaanirumpu ja leveä murre toimivat yhdessä

Kappaleen alussa kurkkulaulu saa seurakseen shamaanirummun. Pian rummulla aletaan takoa tasaista rytmiä, jota seuraa rytminen huohotus ja laulettuja melodioita. Tekstiä aletaan käydä läpi kuiskaten.

Hyppään yli pyärtänöltä, riskut katkon närehiltä, pahoja pakohon pimentohon, piilohon mettän siimeksehen , ensimmäiset rivit kuuluvat.

Ylistarolaislähtöisen Rauni Hautamäen ja ilmajokelaislähtöisen Iida Mäkelän folk-duo Gói on julkaissut lokakuun lopulla ensimmäisen kappaleensa Vainolaanen . Murteella kirjoitettu, jouhikon ja shamaanirummun säestämä kappale erottuu lakeuksilla massasta.

Yhtye on vahvasti sukua Heilungin ja Wardrunan kaltaisille yhtyeille, jotka pyrkivät tuomaan tähän aikaan muinaista musiikkia ja käsittelevät teksteissään oman alueensa historiaa.

Gói erottuu ulkomaisista yhtyeistä siten, että Hautamäki ja Mäkelä haluavat tutkia musiikissaan Suomen ja erityisesti Pohjanmaan esihistoriaa.

– Onhan meiltä tuolta Isostakyröstä löydetty esimerkiksi veneenpolttohauta, Hautamäki sanoo.

Nykyään Hautamäki ja Mäkelä asuvat Turussa.

Nimi kuninkaan tyttäreltä

Jos Góin musiikin haluaa sijoittaa aikajanalle, sen voi asemoida viikinkiajan tuntumaan, yli tuhannen vuoden taa.

Luonnollisesti duon musiikissa on kuitenkin kyse kaksikon omasta tulkinnasta siitä, millaista tuossa ajassa soitettu musiikki olisi voinut olla.

– Siitä ajasta ei ole tiedossa lopulta paljoakaan faktoja, Hautamäki sanoo.

Hautamäen ja Mäkelän tulkintatapa on kuitenkin harkittu huolella. Hautamäki on innokas historian harrastaja ja Mäkelä on aina ollut viehtynyt esimerkiksi suomalaisesta muinaisuskosta.

Haastattelussa harrastuneisuus kuuluu. Bändin nimi viittaa Hautamäen mukaan skandinaavisiin saagoihin, joissa kerrotaan Kvenlandin kuningas Thorrin Gói-nimisestä tyttärestä.

Duon musiikki taas katsoo idän sijasta länteen siksi, että Pohjanmaalla läntinen vaikutus on ollut selvä. Hautamäki on tutkinut viime aikoina esimerkiksi juuri Kvenlandin tarinaa ja siihen liittyviä teorioita. Monen mukaan kyseinen muinainen alue olisi ulottunut Ruotsin rannikolta aina Etelä-Pohjanmaalle saakka.

Kuorrute kakun päällä on duon kappaleissaan käyttämä murre, jonka muotoiluissa Hautamäki konsultoi murrehistoriaa tuntevaa äitiään.

– Yritämme pitää sen niin vanhavivahteisena kuin mahdollista. Äitini kutsuu sitä härmäläis-kyröläiseksi.

Rauhallisin askelin eteenpäin

Góin ensimmäisen kappaleen vastaanotto on ollut positiivinen. Pakanafolkin ystävien keskuudessa se on herättänyt välittömästi kiinnostusta.

Hautamäki kertoo, että ideoita uusiin kappaleisiin on olemassa jo sen verran, että hahmollaan on jopa mahdollisen tulevan pitkäsoiton runko.

Julkaisutahtia rajoittavat kuitenkin käytännön haasteet, sillä kaksikolla itsellään ei ole äänityskalustoa. Ensimmäisen kappaleensa Hautamäki ja Mäkelä saivat äänitettyä kulkemalla kerran kuukaudessa Turusta Alajärvelle ystävänsä luo äänittämään.

Hitautta työskentelyyn tuo se, että studiossa kappaleita vielä viimeistellään sovituksellisesti. Studiossa kun raitoja soitetaan ja lauletaan talteen hieman enemmän kuin treeniolosuhteissa on mahdollista soittaa.

Hautamäki ja Mäkelä ovatkin etsineet projektilleen rahoitusta, jotta äänittäminen muuttuisi hiljalleen helpommaksi.

Murretta esille

Gói istahtaa luontevasti osaksi jäsentensä elämäntapaa. Mäkelä kuvaa itseään henkiseksi ihmiseksi, jolle yhteys luontoon on valtavan tärkeää. Näitä asioita hän saa ilmaistua myös Góin musiikissa.

– Minulle on tärkeää myös esimerkiksi se, että käyttämäni jouhikko on kokonaan puuta. Koko idea menisi pilalle, jos ostaisin sellaisen, jossa on metalliosia ja sähköä, Mäkelä sanoo.

Kaksikko on mielissään siitä, että yhtyeensä avulla he saavat samalla kerrottua ihmisille esimerkiksi muinaisuskosta ja esihistorian ihmisten luontosuhteesta.

– Haluamme vähän palauttaa esiin alueen murrettakin. On tosi kurjaa, että nykyään nuoret eivät Etelä-Pohjanmaalla edes oikein puhu murretta, Mäkelä sanoo.