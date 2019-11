Esittelykierroksia, performanssiklubi, uusi tapahtumasali – nämä asiat tiedetään keväällä avautuvasta Kalevan navetasta

Puheenvuoro: Venäläiskirjailija toivottaa lukijat tervetulleiksi vilkaisemaan diktaattorin sieluun – "ellei teitä pelota"

Venäläinen internet on täynnä vihaa ja raivoa. Poikkeusta ei muodostanut liberaali yleinen mielipide, joka haukkui presidentti Vladimir Putinin kesällä arvojensa avaamisesta The Financial Timesille. Haastattelu oli merkittävä, sillä siinä Putin tosiasiallisesti tuli kaapista. Lue lisää