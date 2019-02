Elonkerjuun tuoretta musiikkivideota ryhdyttiin saman tien vertaamaan Lauri Tähkään – vertaus huvitti Osku Ketolaa: ”Ihan ok”

Elonkerjuu julkisti ystävänpäivänä uuden musiikkivideon Elämäntuli. Video kuvattiin poikkeuksellisen historiallisessa miljöössä, Ylistaron Vittingin kylässä sijaitsevassa vanhassa Wittingin kestikievarissa.

– Merkintöjä paikasta on jo 1600-luvun puolelta, mutta tämä kyseinen rakennus on ehkä 1900-luvun alusta. Paikka on todella vanha. Kievarin ohi kulkenut tie Oravaisista Turkuun on eräs Suomen vanhimpia, Elonkerjuun laulaja Osku Ketola kertoo.

– Kievarissa on aikanaan vaihdettu väsyneet hevoset tuoreisiin, syöty, majoittauduttu ja jatkettu matkaa. Siellä on aikanaan yöpynyt monenlaista väkeä puukkojunkkareista kirkonmiehiin. Kuuluista murhamies Matti Haapoja pidätettiin kievarin läheiseltä tieltä.

Sää teki tepposet kuvausryhmälle. Kuvauspäivää kuritti eräs talven ankarimpia lumimyräköitä. Videolla näkyy, kuinka valkoinen kurittaja pieksee vanhan pohjalaistalon pihaa.

– Lumen raju määrä, tuuli ja kylmyys yllättivät meidät täysin. Vaan mitä karummat olosuhteet, sitä paremmalta video yleensä näyttää, Ketola sanoo.

Kappaletta ehdittiin tuoreeltaan verrata Elonkerjuun alkutuotantoon ja Osku Ketolan kuulostavan Lauri Tähkältä.

– Tähkä-vertaus on ihan ok, ei se minua haittaa, vaikka hieman se tietenkin huvitti. Pääasia on kuitenkin musiikki ja se, että ihmiset löytävät biisimme, Ketola kommentoi.

– Kyseessä on Elonkerjuun ensimmäinen sinkku, jota olin tekemässä. Siksi jännitti, kuinka se otetaan vastaan.

Parhaillaan Elonkerjuu työstää uutta albumiaan.

– Levy on yhdeksänkymmentäprosenttisesti valmis. Tavoite on, että se tulee ulos kesän kynnyksellä.

Ketola sanoo julkaisua viivästyttäneen se, että levyn formaattia ei ole vielä päätetty.

– Tämä digitaalisen ja fyysisen maailman murros tuottaa artisteille päänvaivaa. Elonkerjuullakin on paljon faneja, jotka elävät vielä fyysisen levyn maailmassa.