Amorphis on noussut koko kansan yhtyeeksi, mutta missä sen suosion salaisuus piilee ja onnistuuko yhtye täyttämään lauantaina Seinäjoki Areenan?

SEINÄJOKI

Yhden yhtyeen metallimusiikin megakonsertit ovat näillä lakeuksilla harvinaisia. Amorphis yrittää lauantaina täyttää Seinäjoki Areenan. Missä on bändin suosion salaisuus? Kysyimme Suomen viralliselta Amorphis-asiantuntijalta, yhtyeestä kirjan kirjoittaneelta Markus Laaksolta.

1. Tunnistettava soundi.

On vain yksi Amorphis. Yhtyeellä on ollut läpi uransa tunnistettava tyyli. Sitä leimaavat melankolisuus ja tunnelmallisuus.

– Jos ajatellaan suomalaisen levytetyn musiikin historiaa Tapio Rautavaarasta lähtien, taustalla on aina melankolisuus. Amorphisin melodiat ovat samalla hyvin tarttuvat. Bändi jatkaa menneiden vuosikymmenten melodiaperinnettä, Markus Laakso sanoo.

Samalla yhtye tuo siihen oman särmänsä.

– Samassa paketissa ovat tarttuvuus, pehmeys ja raakuus. Kun Amorphis-biisi alkaa soida, sen tunnistaa välittömästi.

– Yhtyeellä on todella monta lahjakasta biisintekijää, Laakso sanoo.

Merkittävää on myös se, että tarttuvuudestaan huolimatta bändin musiikki ei ole valmiiksi pureskeltua. Laakso mainitsee esimerkiksi yhtyeen uuden Queen of Time -levyn.

– Siinä on paljon progressiviisia elementtejä ja rohkeita irtiottoja. Olettaisin, että jatkossa bändi vie ilmaisuaan entistä enemmän progressiiviseen ja teknisesti haastavampaan suuntaan.

2. Uutta pukkaa.

Jokainen uusi levy on tuonut ilmaisuun uusia tasoja. Amorphisilla on tunnistettava soundi, mutta samalla se on jatkuvasti uudistunut. Alkuaikojen tuotannossa soivat nopeat death metal -osuudet. Myöhemmin mukaan on tullut muun muassa iskevää rockbiisikaavaa ja folk- ja itämaisia sävyjä.

Amorphisin 2000-luvun soundi on nostanut yhtyeen ennen näkemättömään suosioon. Leijonanosan suosiosta voi laittaa laulaja Toni Joutsenen ansioksi. Joutsen otti keulakuvan paikan vuonna 2005. Markus Laakso rankkaa hänet monipuolisuudessaan maailman kärkilaulajiin metallimusiikin saralla.

– Minkätyyppinen laulu tahansa lähtee. Toni Joutsenen murinalaulu on totaalisesti huippua maailmassa. Lisäksi hän hallitsee puhtaan laulun ja herkät tulkinnat.

Myös kaikki muu keulakuvassa natsaa.

– Joutsen on joka bändin toivelaulaja. Hän valloittava persoona, näyttää hyvältä ja hänellä on korkea työmoraali. Lisäksi hän on hyvin karismaattinen ja energinen esiintyjä, joka pyrkii omalla esimerkillään aktivoimaan jokaisen kuulijan.

3. Kovaa työtä.

Amorphis täyttää ensi vuonna kolmekymmentä vuotta. Se on kunniakas ikä uransa kovimmassa vedossa olevalle suomalaiselle metalliyhtyeelle. Markus Laakso sanoo, että yhtyeen suosion kivijalka on kova ja pitkäjänteinen työ.

– Yhtyeellä on myös hyvä taustaporukka, joka on tehnyt työtä bändin tunnettuuden eteen.

Ratkaisevaa on se, että Toni Joutsenen aikakaudella bändi on päässyt tiettyjen radiokanavien soittoon. Se on tehnyt Amorphisista koko kansan yhtyeen. Suosiota vankistaa se, että bändi esiintyy ahkerasti myös muilla kuin metallifestivaaleilla.

– Suuri kuulijakunta on lisäksi sen ikäistä, että se on lapsesta asti tottunut kuuntelemaan metallia. Metallimusiikki on pitkäikäistä toisin kuin kertakäyttöinen pop.

4. Pioneeri.

Yhtyeellä on ollut aikaa rakentaa suosiotaan. Amorphis perustettiin vuonna 1990, jolloin suomimetallin peruskiviä muurattiin. 1980-luvulla olivat syntyneet sellaiset yhtyeet kuten Stone ja Stratovarius.

Amorphisin maineen peruskivi oli yhtyeen toinen levy Tales from the Thousand Lakes. Yhtye iski sillä kultasuoneen: levy toi Kalevala-aiheet bändin musiikkiin.

Samalla levy toi kotimaiseen metalliin jotain uutta: kansanmusiikkivaikutteet.

– Levy oli alkusysäys koko kotimaisen genren synnylle. Oikeastaan koko folk-metallin aalto 90-luvun alkupuolella lähti Suomesta, sillä kotimaiset yhtyeet veivät vaikutteet pidemmälle kuin mikään muu yhtye aikaisemmin, Markus Laakso sanoo.

Levy teki Amorphisista myös kansainvälisesti tunnetun, ja yhtye lähti Euroopan-kiertueelle.

Raskasta musiikkia soittavilla bändeillä ei sitä ennen juuri ollut ollut asiaa Eurooppaan lukuun ottamatta Hanoi Rocksia, Stratovariusta ja Waltaria. Pian samaan varhaiseen hevirintamaan nousivat myös Nightwish (1996), Children of Bodom (1993), HIM (1991) ja Apocalyptica (1993).