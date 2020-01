Vauvan nielusairaus pelästytti ministeri Saarikon – edes vauva-arjen keskellä ei pääse irti puheenjohtajakyselyistä: "Ihan kuin olisin koko ajan johonkin pyrkimässä"

Monelle keskustalaiselle Annika Saarikko on suosikkipoliitikko. Siksi häntä sovitellaan jatkuvasti tehtäviin keskustan johdossa ja muuallakin, vaikka ministerin paikalta vanhempainvapaalla olevaa Saarikkoa kyselyt alkavat lähinnä tuskastuttaa.

Ennen keskustan gallup-romahduksen ja mahdollisten nousun elementtien puimista onkin puhuttava tärkeimmästä: tiede- ja kulttuuriministerin nykyisestä elämästä.

–Arki on erilaista, Saarikko sanoo.

–Viime vuodet pyörin lähipiirini kanssa oman almanakan ympärillä. Nyt aikataulua sanelevat vauva ja viisivuotias.

Perheeseen syntyi toinen lapsi viime syksynä. Kaarlo-vauvalla on lisäksi viisivuotias Aarni-veli.

Kun ministerin tehtävistä väistymisestä on vierähtänyt puoli vuotta, Saarikko myöntää, että satsaus perheeseen on tuntunut hyvältä. Arvovalinta oli oikea.

Politiikka on näyttänyt erilaiselta kuin jos itse olisi sen polttopisteessä.

"Kaarlolla laaja fanilauma"

Vaikka Saarikko nauttii täysin siemauksin kotiäidin roolistaan ensi elokuuhun asti, politiikka ei suinkaan ole jäänyt väliin.

–Osallistun esimerkiksi sellaisiin tilaisuuksiin, joissa pohditaan puolueen tulevaisuutta ja suuria linjoja. Päivän politiikan kähinöihin en kotoa osaisikaan ottaa osaa.

Tapasimme Saarikon keskustan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen Helsingissä. Kaarlo-vauva kulki tyytyväisenä mukana.

Aiemmin viikolla Saarikko oli puhumassa kotikaupungissaan Turussa naisyhdistyksen tilaisuudessa.

–Kaarlolla oli siellä aika laaja fanilauma. Puhuja- ja osallistumispyyntöjä tulee, ja otan jonkin verran niitä vastaan. Lähtökohta on, että menemme vauvan ehdoilla. Hän on sosiaalinen ja yhteistyökykyinen vauva, joten olemme pärjänneet mainiosti.

Politiikasta ei voi täysin vetäytyä

Kun vauva on päiväunilla, Saarikko purkaa sähköpostiaan.

Isoveli on kolme päivää viikosta päiväkodissa. Tämä on äidin mielestä loistava jako.

–Hänelle jää omaa sisarusaikaa, mutta päiväkodissa saa ikäisiään leikkikavereita ja varhaiskasvatuksen tukea.

Uuteen tulokkaaseen isoveli on suhtautunut yllättävän hyvin.

–Hän on selvästi ylpeä sisaruksestaan.

Saarikon mukaan täyttä vetäytymistä politiikasta ei voi tehdä.

–En voi väittää, ettenkö olisi kiinnostunut. Onhan tämä sellainen ammatti, jota ei pääse pakoon, enkä sitä haluaisikaan. Arkeni on nyt perhevapaata, mutta osittain työtä.

Perheellä kolme kotia

Saarikon perheen ruuhkavuosiin tuo lisämausteensa, että perheellä on kolme tukikohtaa.

Kotiosoite on Turussa. Saarikon mies Erkki Papunen työskentelee Helsingissä, joten perheellä on myös koti Espoossa. Kolmas kohde on Saarikon isän koti Varsinais-Suomessa Oripäässä. Se on jäänyt perheen vastuulle isän kuoltua.

–Näiden kotien väliä sukkuloidaan. Haluan toki välillä rauhoittaa elämäämme. On satunnaisia päiviä, jolloin voin vain lähteä vaunulenkille ja ottaa tarvittaessa torkut.

–On myös ihanaa, että voimme lähteä Aarnin kanssa päivällä uimaan ja pelata lautapelejä. Tällaista ylellisyyttä ei ministeriaikana paljon ole.

Kun Saarikko elokuussa palaa ministeriksi, hänen puolisonsa jää joksikin aikaa kotiin. Sen pitemmälle ei ole mietitty Kaarlon päiväkotia.

–Kun esikoiseni syntyi, lähdin töihin, kun lapsi oli neljä kuukautta. Tätä muistellessa tuntuu hienolta, että olen voinut olla kotona.

Sairaus vaikuttaa vieläkin

Kaarlo-vauva ehti pelästyttää perheen, kun syksyllä hänellä todettiin syntymävikana nielusairaus, laryngomalasia.

–Vauvan hengitys kuulosti erilaiselta. Se oli normaalia voimakkaampaa vauvan tuhinaa. Näkyvä oire oli, että hän oli flunssaisen oloinen. Onneksi sairaus korjaantuu ajan myötä itsestään, mutta seurannassa sairaus toki on.

Sairaus ei vaikuta unenlaatuun.

–Hän ei ole huonouninen eikä -tuulinen, päinvastoin. Syömisten kanssa on hiukan säätämistä ja öisin hän saa ilmavirtaa, jotta hengitys ei veisi niin paljon energiaa. Tämä on tärkeää hänen kasvunsa kannalta.

Äidille tämäkin esimerkki on muistutus siitä, että jokaisen vauva-aika on erilainen ja siksi perhevapaamallien ja perheiden muiden palveluiden on joustettava.

Kotihoidontuesta uutta tietoa

Aiheesta päästään helposti hallitusohjelman perhevapaauudistukseen, joka pomppaa esille tämän tästä. Moni on vaatinut, että äidit pitäisi saada nykyistä nopeammin takaisin työelämään.

Hallitusohjelman mukaan kotihoidontuen pituuteen ei puututa. Tämä on ollut keskustalle kynnyskysymys.

Saarikko ihmettelee, miksi pitäisi puuttua, sillä tuen pituuteen vetoaminen ei toisi ryntäystä työmarkkinoille.

–Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore selvitys kertoo, että kotihoidontukea käyttää pitkäkestoisesti vain kymmenen prosenttia äideistä. Suurimmalle osalle perheistä se on joustopalikka, jota käytetään lyhyen aikaa ennen kuin lapsi menee hoitoon ansiosidonnaisen kauden päättyessä.

Noin 80 prosenttia käyttää kotihoidontukea jonkin verran, eli viidennes ei lainkaan.

Saarikko korostaa, että työllisyyden kohennuttua viime vuosina myös pienten lasten äitien työllisyysaste on parantunut.

–Mielestäni on hyvä, että isille kiintiöidään lisää vapaita. Mutta perheillä on erilaisia tilanteita, ja siksi uuteen malliin pitää jäädä joustovaraa omille päätöksille.

Saarikko jatkaa, ettei hän ole tavannut yhtään isää tai äitiä, joka olisi katunut hoitoaikaansa lapsen kanssa.

–Perhevapaajärjestelmässä on aina kysymys lapsesta ja hänen oikeudestaan yhteiseen aikaan molempien vanhempiensa kanssa.

Lasta voi hoitaa kotona tuen turvin siihen asti, kunnes hän täyttää kolme vuotta. Myös osittaisia hoitorahoja on käytössä.

–Tuen kesto ei ole työllisyyden suurimpia ongelmia. Toivottavasti siihen löytyvät vastaukset muualta. Tärkeää olisi pohtia, mikä on maahanmuuttotaustaisten naisten rooli työelämässä.

Tilausta on edelleen

Keskustan kannatus on vakioaihe kokouksissa. Sitäkin Saarikko on miettinyt.

–Yhteiskunnassa ja ympäristössämme ei ole mikään muuttunut niin merkittävästi viidessä vuodessa, etteikö meidän kaltaiselle puolueelle olisi edelleen tilausta.

Viisi vuotta sitten keskusta oli suurin puolue ja lähti kokoamaan hallitusta Juha Sipilän johdolla.

–Silloinkin oli populismia ja uudenlaisia voimia keskusteluissa.

Saarikko on sitä mieltä, että jos maltilliselle keskitiellä ei ole keskustaa puolueena, niin sitten sinne tulee joku muu.

–Suurin osa suomalaisista jakaa niitä arvoja, joita me edustamme, hän perustelee.

Saarikon neuvo on, että nyt ei kannattaisi käpertyä puhumaan puolueesta, vaan miettiä sitä, mikä on keskustan perusilme.

–Lyhykäisyydessään tämä tarkoittaa, että vähemmän puhetta puolueesta ja sisäistä sopan keittämistä, mutta enemmän pohdintaa siitä, mikä on meidän elämänmuoto ja mitkä ovat meille tärkeät asiat.

–Kun ne tulevat tutuiksi ja meitä leimaaviksi, niin siitä voi luottamus rakentua.

Utelut ottavat jo koville

Saarikko on ollut puolueen kestosuosikki. Kun kannatus valuu, osa vaati tuoretta puheenjohtaja Katri Kulmunia vaihtoon, vaikka hän on vetänyt puoluetta vasta syksystä.

Saarikon nimi pyörii sitkeästi mukana spekulaatiossa. Lisää pontta tuli Ylen haastattelusta. Monet tulkitsivat, ettei hän suoraan kieltänyt puheenjohtajuutta.

Aihe selvästi harmittaa Saarikkoa, joka muistuttaa aiemmin kieltäytyneensä puheenjohtajapelistä.

–Olen sanonut kantani ehdokkuudestani ensi kesän puoluekokouksessa jo ennen Kouvolan [syksyllä 2019 järjestettyä] ylimääräistä puoluekokousta. Näissä olosuhteissa kantani on ennallaan. Harvalta meistä kysytään monta kokousta etukäteen, että missä aikoo olla ehdolla ja milloin.

Hän kertoi jo viime syksynä, että toiveissa on saada keskustalle pitkäaikaisia ratkaisuja.

–On raskasta, kun puheenvuoroni luetaan aina sen läpi, mihin olen mahdollisesti pyrkimässä. Minulla on samanlainen into vaikuttaa puolueen tulevaisuuteen ilman, että olisin koko ajan johonkin pyrkimässä. Muistaakseni sanoin tuossa Ylen ohjelmasta kolmesti, että tuen nykyistä puheenjohtajaa.