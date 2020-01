Budjettisalit riisuivat palvelut ja kiristivät kilpailun – Nyt tulevat boutique-salit, joissa liikutaan tyylillä

Kuntosalien määrä kasvaa tasaisesti, mutta samaan aikaan kilpailu asiakkaista on kovaa. Kasvupotentiaalia alalla riittää, sillä vain kolmetoista prosenttia suomalaisista on jonkin kuntokeskuksen jäsen. Ruotsissa vastaava luku on 21 prosenttia. Lue lisää