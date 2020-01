Taksilupien määrä jopa tuplaantunut isoissa kaupungeissa, mutta samalla hinnat nousivat – "Ei ole näkynyt sitä paljon hehkutettua piilokysyntää, mitä ministeriössäkin lupailtiin"

Kiistelty taksilain uudistus on lisännyt odotetusti taksien määrää, mutta samalla taksikyydin hinta on noussut varsinkin kasvukeskuksissa. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan taksilla matkustaminen on kallistunut puolessatoista vuodessa keskimäärin 13 prosenttia, vaikka Juha Sipilän (kesk.) porvarihallituksen mukaan uudistuksen piti kilpailun vapautumisen myötä laskea hintoja. Jos taksimatka maksoi ennen uudistusta 30 euroa, nyt se maksaa lähes 34 euroa. Lue lisää