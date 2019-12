Presidentti Donald Trumpin virkasyytteen nostamisesta äänestetään tänään Yhdysvalloissa

Tänään keskiviikkona on määrä selvitä, nostetaanko Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia vastaan virkasyyte. Yhdysvaltain edustajainhuoneen on tarkoitus äänestää virkasyytteen nostamisesta iltapäivällä paikallista aikaa. Äänestyksen odotetaan noudattavan puoluelinjoja. Demokraateilla on edustajainhuoneessa enemmistö, minkä vuoksi virkasyytteen odotetaan menevän läpi. Lue lisää